鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-27 07:20

科技股寫下一年來最慘單周，AI熱潮為何突然失速？

那斯達克本周下跌 4.6%，創去年 6 月 5 日以來最大單周跌幅，標普 500 下跌 2%。這也讓科技股本就低迷的 6 月雪上加霜。根據道瓊市場數據，截至目前，那斯達克 6 月累計跌幅約 6.2%，或創下 2025 年 3 月以來最大單月跌幅。

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帶領美股近年屢創新高的七巨頭，本月市值合計蒸發近 2.8 兆美元，若月底前情況未改變，將創下單月最大市值縮水紀錄。

過去受自身景氣循環影響較大的記憶體股，如今與超大型雲端業者同步漲跌，過去被視為資金避風港的大型科技股，也難逃此次修正。

Zacks Investment Management 策略師 Brian Mulberry 表示，「關鍵在於，記憶體需求幾乎是一夕之間暴增，雖然帶動記憶體公司快速成長，但供給不足也推高了價格。這代表科技七巨頭的成本再次上升，而市場本來就已開始擔心它們未來的獲利能力。」

市場人士指出，推動 AI 行情的主角正在發生變化。Sierra Alpha Research 總裁兼策略師 David Keller 表示，相較於 AI 行情初期由七巨頭主導，如今投資人已開始把資金轉向半導體供應鏈更上游的企業。

投資人現在轉趨保守，其實相當合理。過去幾年，AI 概念股估值大幅提升，主要建立在市場對未來成長的期待，而非實際獲利。

市場願意給予企業更高估值，是因為相信 AI 將帶來龐大商機，即使企業目前的獲利尚未反映其投資規模。然而，近期市場資金轉向記憶體及其他半導體族群，也代表市場領漲邏輯愈來愈建立在「供需失衡能否持續」之上。

Keller 指出，美光目前的強勁表現，其實等同於押注記憶體供應瓶頸將「無限期持續」，而他並不認為這是最可能發生的情境。

今年 5 月，當半導體股漲勢降溫時，軟體股一度出現反彈，顯示市場當時將兩大族群視為此消彼長的配置選擇。但如今，整個科技產業似乎正面臨無差別賣壓。

即使美光交出遠優於預期的財報，也未能帶動整體科技股回升。野村證券跨資產策略總經理 Charlie McElligott 表示，「目前美股正陷入自我消耗，若沒有七巨頭共同參與，市場幾乎無法再創新高。」