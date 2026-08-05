鉅亨網新聞中心 2026-08-05 09:40

蘋果公司 (AAPL-US) 與 OpenAI 之間的商業機密訴訟持續升級。蘋果近日向美國加州北區聯邦地方法院申請初步禁令 (preliminary injunction)，要求 OpenAI 立即停止使用涉嫌取得的商業機密、歸還所有相關資料，並限制其在訴訟期間進一步接觸或使用相關資訊。蘋果警告，若機密技術已被整合至 OpenAI 產品與營運體系，造成的損害將無法彌補。

（圖：REUTERS/TPG）

這起案件源於蘋果今年 7 月提起的訴訟。蘋果指控 OpenAI 及其兩名前蘋果員工，包括今年 1 月加入 OpenAI 的前 iPhone 工程師 Chang Liu，以及現任 OpenAI 硬體主管、前蘋果高階主管 Tang Tan，涉嫌透過有組織方式取得蘋果尚未公開的產品、硬體設計、製造流程及供應鏈等商業機密，藉此推進 OpenAI 的 AI 硬體產品開發。

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根據蘋果向法院提出的文件，Chang Liu 在加入 OpenAI 後，疑似利用蘋果身份驗證系統漏洞，在數週內多次持續存取公司內部涉密硬體文件。蘋果也主張，Tang Tan 在招募蘋果員工時，涉嫌要求求職者攜帶未公開的產品零組件與相關資訊至面試場合，並指導離職員工規避公司安全檢查程序。

除了申請禁令外，蘋果也要求法院核准加速證據開示 (expedited discovery)，要求 OpenAI、其 AI 硬體部門 io Products 及相關主管與員工提前交付文件並接受訊問，希望盡快釐清商業機密是否已遭使用或整合至 OpenAI 產品中。

OpenAI 則全面否認相關指控，並於官方部落格發布題為「Apple is getting this wrong」的公開聲明，形容蘋果的訴訟「草率、激進且帶有個人色彩」，強調公司「沒有、也不想要蘋果任何商業機密」，並表示始終禁止員工使用前雇主的機密資訊。

為反駁蘋果指控，OpenAI 同步公開部分電子郵件及 iMessage 簡訊內容。OpenAI 主張，Chang Liu 並非主動竊取資料，而是離職後仍遭部分蘋果現職員工主動聯繫，請求協助尋找工作所需檔案；至於仍能存取部分資料，則是蘋果自身帳號管理及離職權限回收程序出現疏失，而非 OpenAI 授意取得資訊。OpenAI 也指出，蘋果律師曾因姓名混淆而誤將法律通知寄給錯誤對象，質疑蘋果部分陳述存在事實錯誤。

法院文件顯示，蘋果認為若不及早限制 OpenAI 使用相關資料，商業機密可能持續擴散至產品開發流程，因此要求法院立即介入。OpenAI 則反駁，蘋果要求的禁令既缺乏事實基礎，也沒有實際必要。

此次法律戰也凸顯雙方關係急遽惡化。蘋果與 OpenAI 原本因 Apple Intelligence 而建立合作關係，OpenAI 提供 ChatGPT 技術支援蘋果 AI 服務；但近一年來，隨著 OpenAI 斥資約 65 億美元收購前蘋果設計長 Jony Ive 共同創辦的 AI 硬體新創 io，積極布局消費性 AI 裝置，雙方已逐漸由合作夥伴轉為直接競爭對手。

市場也關注，OpenAI 目前已聘用超過 400 名前蘋果員工，包括多位硬體及產品設計人才，人才流動是否涉及商業機密保護，將成為本案重要爭點。法律專家指出，本案未來將牽涉如何界定員工專業經驗與企業商業機密的界線，可能對矽谷 AI 產業的人才流動及企業競爭模式帶來深遠影響。