鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-27 06:00

美媒《Axios》報導 以色列與黎巴嫩在美國總統川普政府斡旋下，歷經四天談判後，於週五 (26 日) 在華府簽署一項框架協議，為雙方關係帶來近年來最重要的外交突破。不過，由於真主黨 (Hezbollah) 仍保有武裝力量並在黎巴嫩具有相當影響力，外界普遍認為協議能否全面落實，仍存在高度不確定性。

根據協議內容，雙方將以最終達成和平協議為目標，逐步結束以色列對黎巴嫩南部的軍事占領，並恢復黎巴嫩的領土完整。然而，以色列官員強調，在真主黨及其他武裝組織完全解除武裝前，以軍仍將持續駐守黎巴嫩境內「黃線」(Yellow Line) 沿線安全區，以確保以色列邊境安全。

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啟動兩項試點計畫 美軍參與監督

框架協議也納入數項立即執行的措施，其中包括啟動兩項「試點計畫」(Pilot Projects)，由以色列軍方自目前占領的部分小範圍地區撤離，並由黎巴嫩軍隊進駐接管。

美國與以色列官員表示，美軍軍官將參與相關行動，與黎巴嫩軍方合作，確認接管區域內沒有真主黨武裝人員存在。據了解，其中一處試點位於利塔尼河 (Litani River) 以北，另一處則位於河流以南。

停火維持脆弱平衡 以軍保留軍事行動權

自上週六停火以來，以色列與真主黨之間的停火協議大致獲得維持，但以軍仍持續對其宣稱屬於真主黨「即時威脅」的目標發動數次空襲。

雖然此次撤軍規模有限，但將是以色列在對伊朗戰事期間擴大占領黎巴嫩南部後，首次撤出部分控制區域。

以色列高級官員表示，以軍仍將保有在安全區內採取軍事行動的自由，以消除任何可能威脅以色列安全的目標。

盧比歐：今天是美好的一天

這項框架協議由以色列與黎巴嫩駐美大使，以及美國國務院資深顧問 Dan Holler 共同簽署。

美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 在簽署儀式上表示，「今天是美好的一天」，但他也強調，「前方仍有許多工作要完成。」

以色列駐美大使則表示，雙方最終目標是建立「真正的和平」，並形容這是一項「以成果為基礎」(performance-based) 的協議。他指出：「伊朗出局、真主黨出局，通往以色列與黎巴嫩和平的道路已經開啟。」

盧比歐親自介入 化解最後分歧

美國官員透露，盧比歐於週四 (25 日) 分別與以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 及黎巴嫩總統奧恩 (Joseph Aoun) 通話，協助化解雙方最後的分歧。