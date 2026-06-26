鉅亨網記者張韶雯 台北
勞動基金運用局今 (26) 日表示，已完成新制勞工退休基金及國民年金保險基金 115 年度第 1 次國外委任投資「全球被動債券型」受託機構遴選作業，本次共吸引大批知名國際資產管理機構踴躍進場投標， 最後由德意志、高盛、道富及瑞銀資產管理確定為攸關 1200 餘萬新制勞工退休金專戶及國保基金海外「操盤」，各家擁 4 億美元部位。
勞金局表示，經嚴謹審查及多階段評選程序後，最終擇優選出 4 家取得簽約資格的受託機構，分別為德意志資產管理（DWS International GmbH）、高盛資產管理（Goldman Sachs Asset Management, L.P.）、道富環球投資管理（State Street Global Advisors Singapore Limited）及瑞銀資產管理（UBS Management (Singapore) Ltd）。
其中新制勞工退休基金每家受託金額為 3 億美元，國民年金保險基金每家受託金額為 1 億美元，每家巨頭各獲得 4 億美元規模，總委託金額共計 16 億美元，委任期間為 5 年。
本次委任案聚焦於全球債券市場，並以彭博全球綜合不含人民幣指數（Bloomberg Global Aggregate Index ex CNY）為參考指標。勞金局指出，此案採被動型投資策略，期望以相對較低的成本參與全球債券市場，藉此分散區域與產業風險，強化整體資產配置的穩定性，以確保基金長期穩健收益。
勞金局 115 年度最新招標與評選公告資料顯示，此案於今年 3 月 11 日正式公告徵求海外受託機構，並於 4 月 9 日截止收件。本案為 115 年度首場國外委任大案，加上全球金融市場波動加劇，國際頂尖資產管理業者對此展現高度興趣。在歷經長達兩個多月的資格審查、書面評審及多階段的簡報評選程序後，才從眾多國際一流金融機構中，篩選出上述 4 家在國際固定收益領域具備強大管理規模與卓越操作紀錄的頂尖巨頭。
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