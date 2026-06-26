鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-26 20:11

勞動基金運用局今 (26) 日表示，已完成新制勞工退休基金及國民年金保險基金 115 年度第 1 次國外委任投資「全球被動債券型」受託機構遴選作業，本次共吸引大批知名國際資產管理機構踴躍進場投標， 最後由德意志、高盛、道富及瑞銀資產管理確定為攸關 1200 餘萬新制勞工退休金專戶及國保基金海外「操盤」，各家擁 4 億美元部位。

勞金局表示，經嚴謹審查及多階段評選程序後，最終擇優選出 4 家取得簽約資格的受託機構，分別為德意志資產管理（DWS International GmbH）、高盛資產管理（Goldman Sachs Asset Management, L.P.）、道富環球投資管理（State Street Global Advisors Singapore Limited）及瑞銀資產管理（UBS Management (Singapore) Ltd）。

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其中新制勞工退休基金每家受託金額為 3 億美元，國民年金保險基金每家受託金額為 1 億美元，每家巨頭各獲得 4 億美元規模，總委託金額共計 16 億美元，委任期間為 5 年。

本次委任案聚焦於全球債券市場，並以彭博全球綜合不含人民幣指數（Bloomberg Global Aggregate Index ex CNY）為參考指標。勞金局指出，此案採被動型投資策略，期望以相對較低的成本參與全球債券市場，藉此分散區域與產業風險，強化整體資產配置的穩定性，以確保基金長期穩健收益。