〈台塑法說〉Q3有望持續獲利 乙丙烯價格大跌客戶買盤偏保守觀望

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-26 23:01

台塑 (1301-TW) 今 (26) 日舉行法說會，台塑總經理暨發言人林勝冠表示，今 (2026) 年第 2 季受惠於美國廠原料穩定且低廉，加上售價提高下，本業轉虧為盈，第 3 季有望持續獲利，但因本 (6) 月美伊戰事和緩下，乙、丙烯均價一度跌破 1,000 元，客戶買盤均偏觀望、保守，整體市場也受到影響。但法人預期，台塑全年度業績有望達到持續獲利。

台塑：Q3有望持續獲利，乙、丙烯價格大跌客戶買盤偏保守觀望。(圖：shutterstock)

台塑今日受邀券商邀請舉行線上法說會，台塑經營團隊表示，目前第 2 季在本業上比起第 1 季轉虧為盈，主要是美國廠在第 2 季因原料便宜下，獲利比以往表現還好，美國廠下半年業績不看淡，加上美國廠結束第 2 季歲修下，第 3 季開工率有望從 6 成增加至 8 成以上，有望持續維持獲利。

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林勝冠也點出，目前因美伊雙方已簽署諒解協議下，雖仍在 60 天終戰結束期間內，但因乙、丙烯原料價格持續滑落，客戶看石化產品認為原料有機會續跌，報價及買盤趨於保守。

不過林勝冠也強調，第 3 季雖略差於第 2 季，但在本業及轉投資公司現金股利發放挹注下，仍有望持續維持獲利，上半年 EPS 有望比去 (2025) 年同期表現佳。

此外，線上有法人詢問目前台塑轉型狀況。林聖冠也表示，因應集團轉型計畫，台塑在目前在手轉型案約有 50 幾個轉型案仍持續進行中，包括半導體化學品及 AI 相關材料上，台塑也持續介入及研發，例如電子級氫氣、硫酸及 PA(功率放大器) 產品，預期明 (2027) 年開始，陸續會持續投入擴廠生產。