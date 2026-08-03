〈勞動基金績效〉上半年海賺2.2兆收益率28.46% 新制勞退人均分紅飆破11萬元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-08-03 11:03

勞動基金公布今年上半年繳出亮眼成績單，截至 6 月底整體基金規模達到 8 兆 8,955 億元，收益數為 2 兆 2,024 億元，累積收益率高達 28.46%，再度刷新歷史最高紀錄。受惠於台股站上 4 萬 6 大關及 AI 科技需求強勁帶動，新制勞退基金平均每人分紅更來到 11.16 萬元，各項基金運用績效皆展現穩健成長。

上半年大賺2.2兆創新高收益率28.46% 新制勞退每人平均分紅飆破11萬元。（鉅亨網資料照）

勞動基金運用局公布最新統計，今年截至 6 月底，整體勞動基金規模為 8 兆 8,955 億元，收益數高達 2 兆 2,024 億元，收益率為 28.46%，單月收益入帳 772 億元，再度刷新歷史最高紀錄。

‌



其中，備受關注的新制勞退基金收益數為 1 兆 5,278.6 億元，收益率 28.19%，若以目前參與收益分配的新制勞退有效帳戶 1310 萬戶計算，平均每人分紅高達 11.16 萬元，讓廣大勞工實質受惠。

在各基金表現方面，因屬性及法規限制不同，投資標的各有差異，投資收益也略有不同。其中，舊制勞退基金規模為 1 兆 1,623 億元，收益率高達 40.74%；勞保基金規模為 1 兆 6,821 億元，收益率 25.17%；就保基金規模為 1,893 億元，收益率 1.94%；勞職保基金規模為 390 億元，收益率 1%；積欠工資墊償基金規模為 265 億元，收益率為 15.64%。另外，受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為 9,043 億元，收益率 26.98%；受農業部委託管理的農民退休基金規模為 303 億元，收益率為 36.96%。

勞金局分析，台股 6 月經歷劇烈震盪，大盤單月收漲 3.11%，指數更站上 4 萬 6 大關。雖然台股受國際情勢及市場獲利了結影響而波動，但在 AI 需求持續帶動下，半導體及相關供應鏈表現維持強勢，整體盤勢仍受惠出口表現亮眼及科技產業良好基本面，延續穩健表現。面對全球金融市場持續受到美國貨幣政策、地緣政治及人工智慧產業發展等因素波動，勞動基金秉持專業操作，長期投資成果依然穩健。

從長期績效來看，整體勞動基金及國保基金近 10 年平均收益率分別為 12.24% 及 12.35%，近 5 年平均收益率分別為 15.85% 及 15.62%，展現出色的抗震能力與投資成果。