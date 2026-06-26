鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-26 18:50

根據美國銀行引述 EPFR Global 數據的最新周報，在截至 6 月 24 日的一周內，美國股票基金出現約 85 億至 90 億美元的資金外流。這不僅是過去 3 個月來投資者首次撤出美股市場，也意味著由人工智慧 (AI) 驅動的長期漲勢正遭遇顯著的動能反轉。

科技股遭遇紀錄級拋售

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在這次的資金撤退中，科技行業首當其衝。數據顯示，科技基金在該周出現了創紀錄的 93 億美元資金流出

。這與前一周科技基金剛創下 192 億美元的歷史性流入形成強烈對比，反映出市場情緒的急劇冷卻。美國銀行指出，這是他們自 2008 年開始追蹤相關數據以來，規模最大的單周科技股撤資行動。

與此同時，投資者的避險情緒升溫，轉而將資金投入固定收益市場，固定收益基金在同期吸引了 166 億美元的資金。而貨幣市場基金則同樣出現 255 億美元的大幅流出。

機構投資者帶頭撤離

這波拋售並非由散戶恐慌引起，而是由機構投資者帶頭，隨後避險基金與私人客戶跟進。

美國銀行的調查指出，約 56% 的基金經理將當前的 AI 周期描述為「繁榮」，顯示市場對估值過高的擔憂加劇。此外，機構投資者可能正為了即將到來的 AI 大型 IPO 預留現金空間，因而出售現有持倉。

財報季與 IPO 將是關鍵