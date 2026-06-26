〈台電股東會〉邀AI教父黃仁勳參觀核四、並投資電廠？曾文生當場給答案了

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-26 19:18

台電今 (26) 日舉行股東會，小股東建議邀請輝達（NVDA-US）執行長黃仁勳參觀核四電廠，藉此見證台灣核能專業實力並探討 AI 廠商投資電廠的可能，台電董事長曾文生回應，目前正處於主客觀環境變遷的評估階段，台電確有邀請意願且正持續溝通中，以為科技大廠們安排合適的電廠參訪。此外，公股行庫法人股東聚焦 ESG、工安與綠電轉型對財務回報的影響，曾文生強調，綠電轉型雖有財務挑戰，但透過 RE30 等新商品與市場機制，可望降低成本衝擊，同時將透過技術革新確保供電韌性與工安管理。

邀AI教父黃仁勳參觀核四、並投資電廠？曾文生當場給答案了。（鉅亨網記者張韶雯攝）

今日股東會除台電財務虧損與核四資產備受關注外，並由具備台電背景的民股股東指出，因應 AI 時代龐大的電力需求，多家科技大廠資料中心表達來台投資意願，電力供應成為科技龍頭最關切的議題。

‌



股東認為，台電擁有世界一流的核能專業技術人員，這些人才與技術不應被埋沒，建議董事長應向總統建言，邀請如黃仁勳等科技先進參觀核四，讓他們親眼確認台灣在核能技術上的嚴謹與專業，甚至進一步探討 AI 廠商投資電廠的可能性，以解決電力不足時便怪罪台電的社會輿論壓力。

針對股東建言，曾文生回應，媒體先前報導邀請黃仁勳等科技巨頭參訪電廠一事，台電目前正處於主客觀環境變遷的評估階段。他證實，台電確有邀請意願且正持續溝通中，希望能為這些科技先進安排合適的電廠參訪。其核心目標在於透過專業技術交流，化解外界對供電穩定性的疑慮，並因應 AI 產業帶來的電力成長需求。

除了 AI 用電與核四議題外，公股行庫法人股東也展現對台電 ESG 表現、綠電發展及其對財務回報影響的高度關切。

法人代表提問，台電在推動綠能轉型過程中，長期而言對公司獲利及股東回報有何影響。台電會計主管回覆，綠電發展分為自建與外購，自建部分台電推出 RE30 商品，其售價高於平均電價，對公司收入有正面幫助；外購部分，隨著再生能源躉購費率逐漸下降，加上科技公司對綠電的強烈剛性需求，許多綠電業者選擇不賣給台電而直接轉售民間，這反而讓台電的外購成本維持在可控範圍內，不致於飆高。

公股銀股東並共同關切近期發生的風力發電機火警事故對環境的影響，以及台電如何提升員工與承攬商的安全管理。