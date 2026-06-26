鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-26 15:54

台電 2026 年股東常會今 (26) 日登場，由台電董事長曾文生主持。台電向全體股東說明，受惠於國際燃料價格回穩以及各項強化財務營運的開源節流作為，2025 年度轉虧為盈，稅後盈餘達 756 億元，終止連 3 個年度虧損。台電指出，今年 1 到 4 月的虧損已縮減至 90 億元，今年累計虧損，有信心控制在 280 億元以內。

雖然去年營運繳出亮眼成績單，台電提醒，受到過去幾年國際能源危機衝擊影響，至 2025 年底為止，台電仍有超過 3500 億元的累積虧損。

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台電總經理郭天合於股東會上進行 2025 年營業報告，並針對財務報告、營業報告書及虧損撥補案進行承認。

根據台電公布的去年度財務報告，去年隨國際燃料價格自高點回穩、國內電價適度調整，以及內部持續強化財務營運績效，透過精進燃料採購管理、房地產活化、轉投資事業等多元方式開源節流。台電去年總收入為 9726 億元、支出 8970 億元，稅前淨利達 756 億元；在減除所得稅費用 10 億元之後，稅後淨利為 746 億元，至去年底累積虧損順利收斂至 3511 億元。

針對今年的財務狀況與後續展望，台電指出，今年 1 到 4 月的虧損金額為 90 億元，與去年同期相比，已經大幅改善了 225 億元，虧損減幅大約高達 7 成，顯示整體財務體質正逐步走向健康。台電也坦言，今年營運仍面臨地緣政治風險的挑戰，受到中東戰事等因素干擾，國際燃料價格在今年前幾個月再度攀升，中油公司也於 4、5 月連續調漲電業天然氣價格，導致台電的燃料支出成本被迫增加。

黃美蓮指出，雖然 4、5 月天然氣價格調漲帶來壓力，但目前中東與美伊情勢已傳出初步的和平協議，這是對市場的一大正面訊號。台電目前正密切關注整個燃料價格的後續波動。若未來地緣政治能夠持續降溫，國際燃料價格回穩或下降，中油公司便有機會下調電業天然氣的價格，台電今年的虧損金額即可大幅收斂。台電內部已經設下明確目標，希望能全力減少虧損，將全年的虧損預算牢牢控制在 280 億元以內，同時也會持續努力精進燃料採購策略，提升經營效率來強化財務體質。

此外，在爭取外部財務改善資源方面，台電除感謝經濟部出面大力協調財政部，協助向政府爭取到了 3100 億元的專案融資，讓台電能有更充裕的資金進行財務改善外，台電未來也將持續在銀行的授信原則規範下，積極向政府爭取各項相關財務上的撥補與預算支持。