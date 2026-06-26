鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-26 17:11

MicroLED 廠錼創 - KY(6854-TW) 今 (26) 日召開法說會，總經理林子暘表示，下半年表現將優於上半年，且晶片 COC 的營運目標預期會比去年更好，成長動能來自委託設計 NRE 的新增，新客戶積極將 Micro LED 導入手環或可貼附式衣物等全新的穿戴裝置設計中，將於今年出貨，並帶動毛利走強。

林子暘指出，隨著穿戴新應用與 AI 眼鏡將在明年迎來出貨引爆期，錼創科技下半年車用、穿戴與大尺寸顯示器三大產品線的客戶動能皆已全面再起。為了全力卡位明年的放量潮，內部正針對 Tandem 晶片等高技術客製化產品進行產線稼動率與產能的優化調配，為接下來的爆發期做足準備。

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林子暘提到，在推動未來大量生產的過程中，錼創規劃透過獨門的晶圓成本優化策略，與客戶攜手迎向雙贏。公司採取類似半導體晶圓代工模式，在單片晶圓製程維持不變的前提下，透過將晶片做得更小，大幅拉高單片晶圓所能產出的晶片顆數。

目前錼創用於手錶穿戴裝置的單片晶圓產出已高達 1200 多萬顆，未來隨著全新案子陸續導入，更將挑戰單片產出 3000 萬顆的極限，在維持單片晶圓價格的同時，協助客戶顯著降低終端顯示成本。

AI 眼鏡近眼顯示技術部分，林子暘表示，明年將成為公司目標出貨的關鍵一年。當前 AI 眼鏡主要功能在於提供資訊輔助，客戶對於外觀設計更追求輕薄、時尚與有型，在解析度的需求上反而由傳統 4K 轉向 Full HD 或更低。

林子暘指出，錼創核心主打的單片全彩關鍵技術展現絕對的競爭優勢，相較於其他同業開發的三片單色面板組合技術，更能實現眼鏡所需的輕薄短小，公司也將目標鎖定在 2027 至 2028 年導入量產，並期盼在 2030 年實現所有 AI 眼鏡皆搭載顯示器的願景。

面板及車用部分，林子暘指出，儘管傳統電視市場面臨風波，但 100 吋以上的超大尺寸電視 segment 仍持續往上走，Micro LED 在此擁有極大的突破空間。透明顯示器則在與重要投資人暨合作夥伴友達光電的攜手推進下，累積了更多使用者案例並進入量產準備。

而車載應用雖然先前與大廠的合作案因客戶策略改變而暫時中止，但在概念驗證 POC 與下一代降本開發的持續推動下，預計將於 2027 至 2028 年迎來量產上車。

在長期的藍海布局方面，光通訊將在未來兩到三年內成為錼創科技極具潛力的中長期增長動能。利用 Micro LED 作為共封裝光學 CPO 的光纖連接技術，其每一位元傳輸所消耗的能量遠小於銅或傳統雷射矽光子技術，能切實解決 AI 伺服器資料中心最棘手的高功耗與散熱難題。