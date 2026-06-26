鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-26 19:10

台電公司今 (26) 日股東會多位民股股東輪番上台發言、砲火猛烈，並於現場拉布條抗議「台電政策性虧損不應由民股承擔」，是在對民股「霸凌」。小股東們強烈不滿核四資產長期掛帳不處理，導致台電財務陷技術性破產邊緣，更有長抱 100 張台電股票的股東直指已 25 年沒發股利。台電董事長曾文生回應，核四資產的處理須配合政府政策指示，目前台電仍將其視為資產進行維護，已積極爭取政府撥補 3000 億元預算，若能順利通過將有助平抑虧損，至於買回民股須由大股東（經濟部）決定，會將股東意見轉達上級機關。

在股東會現場，具會計背景的民股股東公開質疑台電財務報表的真實性。股東代表引用資料指出，台電高階主管早在 110 年便承認核四因諸多技術原因，已無法安全完工運轉，且 104 年的評估也顯示絕大部份設備無法轉用，必須認列損失。然而，這筆巨額資產至今仍以現值掛在帳上，未進行減損測試。

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股東痛批，政府不敢指示台電處理核四資產，是因為一旦認列減損，台電將面臨立即性的破產倒閉。這種假裝資產還在的做法是欺騙行為，要求會計師說明為何不提出保留意見或拒絕表示意見。

針對長年股利荒與能源政策失當，小股東的情緒達到沸點。一位擁有 100 張台電股票的股東感嘆，其父親傳下來的股票已超過 25 年沒領過股利，甚至有人在 1990 年代以每股 400 元高價買進，如今卻血本無歸。

股東質疑，台電雖名為「公司」，卻需承擔各項補貼政策與吸收進口能源成本，導致 114 年度的虧損仍需靠預算補貼。依公司法規定，公司應以營利為目的，但台電的決策受政府干預，損害民股權益。他們呼籲政府應負責任地編列預算追回過去 20 多年來的政策性虧損，而非年復一年地透過「撥補」。

在留才方面，近來 AI 資料中心紛紛來台投資，國內電力需求將大幅激增。具台電背景的民股股東指出，台電擁有一流的核能技術人員，如今卻眼睜睜看著專業人才流向電信或其他民營電廠，實為國家損失。

股東建議，既然 AI 廠商對電力有強烈需求，政府應重新考量核四的定位，不應將核電視為政治禁忌，而應回歸科學與技術層面討論。若執政黨堅持現行核四政策導致資產報廢，則大股東（經濟部）應考慮買回民股，讓被套牢數十年的小股東解套，而非繼續霸凌佔比僅約 3% 的民股股東。