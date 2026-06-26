鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-26 16:47

隨著夏季用電高峰來臨，台電在今 (26) 日舉辦的股東常會指出，回顧今年 5 月 28 日，全台的用電量創歷史新高紀錄，面對酷暑考驗，台電也相應修正了今年尖峰用電的預測。根據台電最新的評估，今年夏季的日間峰用電預估大約會落在 4200 萬到 4300 萬瓩之間，台電已全面盤點調度資源，並強調今年夏季全台供電無虞，已規劃了 4 部全新燃氣機組，估日間峰的備轉容量率可維持在 10%，夜尖峰備轉容量率，將維持在 7% 以上的安全目標。

為了確保電力供應鏈維持韌性，台電近年積極推動高效率燃氣機組的建設計畫。台電在股東會上宣布，今年已規劃了 4 部全新燃氣機組、合計總高達 520 萬瓩的發電容量，將於今年陸續上線投入供電行列。

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台電表示，在這些新戰力中，進度最快的台中新 1 號機目前已經順利進入了滿載測試階段；同時，台中新 2 號機以及興達新 3 號機，目前也都已經陸續併網試運轉。這 3 部機組的合計裝置容量就高達 300 萬瓩，將會在這個夏天全數投入供電最前線，成為今年夏季抗暑、穩電的關鍵主力。至於另外一部興達新 2 號機，也已經安排好進度，預計將會在今年底前加入供電系統。

台電強調，面對用電尖峰，除了有 520 萬瓩的燃氣新機組陸續加入戰局之外，台電還會搭配抽蓄水力發電、新興儲能系統，以及靈活的需求面管理等多管齊下的多元調度手段。

黃美蓮說明，在全新機組與多元調度靈活配合下，今年日間峰的備轉容量率預估可以維持在 10% 的充裕水準，而挑戰較大的夜尖峰備轉容量率，也預期能夠維持在 7% 以上的安全目標，台電有絕對的信心能做到供電無虞，全力支持台灣各項產業的蓬勃發展。