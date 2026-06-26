鉅亨網編輯林羿君 2026-06-26 10:26

在南韓被稱為「螞蟻」的 1,400 萬名散戶，正憑藉集體的市場影響力重塑當地的股市交易生態。近期，「螞蟻」們大舉湧入三星電子與 SK 海力士這兩大科技巨頭，推動南韓綜合股價指數（KOSPI）南韓綜合指數 (KOSPI) 頻創新高。

「螞蟻軍團」舉債瘋炒AI股 韓股槓桿風險亮紅燈。(圖:shutterstock)

過去一年來，受惠於對 AI 相關晶片股的強勁需求，KOSPI 指數飆漲近 200%。然而，近期的市場震盪凸顯了這波漲勢的脆弱，尤其南韓市場對劇烈波動特別敏感，原因在於其高達 4.7 兆美元的股市市值，高度集中於三星與 SK 海力士兩家公司。

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本週隨著全球 AI 建置浪潮的市場情緒轉向，泡沫化恐慌再現，導致大盤急殺 10%，顯示市場高度集中的風險一覽無遺。

近期的賣壓使槓桿型 ETF 成為關注焦點，促使當地監管機構正視開放個股槓桿商品所帶來的風險。南韓股市對 AI 晶片廠的高度依賴，也暴露出其深層的脆弱性；身為全球科技供應鏈的核心，任何 AI 支出的緊縮都可能對南韓造成重擊。