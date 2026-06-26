鎧俠股價大跌逾11% AI概念股遭遇拋售
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
日本記憶體晶片大廠鎧俠控股 (Kioxia Holdings) 周五 (26 日) 股價劇烈波動，收盤重挫 11.69%(下跌 12,130 日元)，收在 91,720 日元。
儘管受惠於美國記憶體巨頭美光 (MU-US) 股價創歷史新高的連動激勵，鎧俠早盤一度衝高，但隨後因市場利空消息與強大的獲利回吐壓力而反轉下跌。
此次大跌的主因之一是 AI 產業的短期信心受挫。根據《紐約時報》報導，由於 OpenAI 執行長 Sam Altman 尋求高達 1 兆美元的估值，OpenAI 正考慮將首次公開募股 (IPO) 延後至明年。此消息引發了 AI 相關類股的廣泛拋售，導致近期漲幅巨大的鎧俠首當其衝。
此外，鎧俠在本次下跌前已連續 8 個交易日上漲，累積漲幅高達 54.2%，導致其股價與 25 日移動平均線的乖離率擴大至 44%，引發市場對其短期漲速過快的警戒感。
儘管股價短期波動，鎧俠的經營表現依舊強勁。受惠於生成式 AI 帶動資料中心需求，其 NAND 快閃記憶體出貨旺盛且單價上升，獲利正大幅擴張。
針對未來布局，鎧俠財務長川村芳彥表示，公司正考慮進行股票分割，並計畫於 2027 年 4 月至 6 月間在美國掛牌上市 (ADR)，以擴大國際投資者基礎。分析師也指出，鎧俠對未來 9 至 12 個月的業績展現了高度信心。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 記憶體雙雄爭搶美國資本！今年狂漲800%的鎧俠 將與SK海力士連袂赴美發行ADR
- 摩根大通喊買鎧俠！上調目標價93.8%、AI推論需求引爆NAND快閃記憶體新行情
- 從東芝棄子到日本市值第一：鎧俠超越豐田背後的AI記憶體狂潮
- AI浪潮重塑日股版圖 鎧俠市值一度超越豐田 躍升日本第二大企業
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇