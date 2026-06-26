鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-26 16:20

日本記憶體晶片大廠鎧俠控股 (Kioxia Holdings) 周五 (26 日) 股價劇烈波動，收盤重挫 11.69%(下跌 12,130 日元)，收在 91,720 日元。

鎧俠股價大跌逾11% AI概念股遭遇拋售(圖:shutterstock)

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此次大跌的主因之一是 AI 產業的短期信心受挫。根據《紐約時報》報導，由於 OpenAI 執行長 Sam Altman 尋求高達 1 兆美元的估值，OpenAI 正考慮將首次公開募股 (IPO) 延後至明年。此消息引發了 AI 相關類股的廣泛拋售，導致近期漲幅巨大的鎧俠首當其衝。

此外，鎧俠在本次下跌前已連續 8 個交易日上漲，累積漲幅高達 54.2%，導致其股價與 25 日移動平均線的乖離率擴大至 44%，引發市場對其短期漲速過快的警戒感。

儘管股價短期波動，鎧俠的經營表現依舊強勁。受惠於生成式 AI 帶動資料中心需求，其 NAND 快閃記憶體出貨旺盛且單價上升，獲利正大幅擴張。