鉅亨網編輯林羿君 2026-06-26 12:00

伊拉克近期暗示，可能成為下一個退出石油輸出國家組織（OPEC）的主要產油國。這場由全球最大原油生產國組成的聯盟，幾十年前成立之初旨在掌控油價，如今已出現明顯裂痕。

OPEC內鬨擴大、伊拉克揚言出走 油價下看50美元深水區。(圖:shutterstock)

這也為 2026 年的全球油市增添新的動盪變數。市場先是受到美國出手接管委內瑞拉龐大石油資源的衝擊，隨後又因美國與以色列對伊朗的戰事而加劇不確定性。

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如今的關鍵問題在於，更多波斯灣國家在需要籌措資金修復因伊朗戰爭受損的基礎建設之際，是否會效法阿拉伯聯合大公國，退出 OPEC + 以擺脫產量限制。OPEC + 為石油輸出國組織及其盟友所構成的產量協調機制。

瑞穗證券美國能源期貨總監 Robert Yawger 指出，OPEC 內部的嫌隙威脅到組織的團結，並削弱成員國為共同控制油價而合作的意願。

他警告，如果各國開始全力增產並盡速投放市場，油價恐將出現崩跌，甚至可能跌破新冠疫情以來的 50 美元關卡。

雖然全球基準布蘭特原油期貨在 3 月一度突破每桶 115 美元，但隨後已回落至接近戰前水準的 75 美元。

繼阿聯於 5 月 1 日退出後，伊拉克也在週四 (25 日) 揚言，若無法獲得更自由的產油空間，不排除跟進退出。伊拉克身為全球第六大產油國，與阿聯同樣投入了數十億美元提升產能，卻受制於 OPEC 的配額限制。

值得注意的是，美國近年成為全球主要產油國之一，已明顯削弱 OPEC + 如 1970 年代般主導油價的能力，使市場出現新的替代供給來源。

同時，委內瑞拉與伊朗相關的軍事衝突，也讓 OPEC 在調節市場方面更加掣肘，實際上僅剩沙烏地阿拉伯、伊拉克與科威特等少數產油國承擔平衡全球供需的主要責任。

Yawger 認為，在這四個月的戰爭期間，OPEC 幾乎處於「停擺」狀態，因為許多成員國根本無法將原油輸送到市場，美國因此取代 OPEC，成為全球調節供給的關鍵要角。

KPMG 美國能源、自然資源及化學產業負責人 Todd Fowler 表示，荷姆茲海峽的封鎖是決定性的衝擊，這不僅擾亂了全球供應流，還迫使各國動用戰略儲備，並加速替代供應商填補缺口的步伐。

與此同時，OPEC + 面臨手腳被束縛的窘境。儘管該組織今年三度允許增產，但與伊朗戰爭期間導致波灣地區超過 10 億桶的供應缺口相比，這些增產幅度不過是杯水車薪。

重建委內瑞拉受損的石油基礎設施可能耗時數年，而伊朗衝突更暴露了波灣油田的安全弱點。阿聯在觀望多年後，終在 4 月決定脫離 OPEC，主因正是希望趁擁有資源時能儘快開採。

Yawger 指出，身為 OPEC 最大產油國的沙烏地，對阿聯的退出與伊拉克的威脅定感到不滿。OPEC 原本希望以「統一戰線」運作，但展望未來，阿聯、伊拉克與沙烏地在未來幾個月釋出大量原油並不令人意外。

不同於其他國家，沙烏地擁有閒置產能，這意味著該國能「相當迅速」地在市場增加 200 萬桶甚至更多的供應量，只要油能順利運抵市場，沙烏地仍具備一定程度控制全球市場的能力。