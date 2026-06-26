鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-26 09:13

烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏軍遠程無人機重創俄羅斯本土深處據點，俄羅斯正在轉移很大一部分防空力量，以保護莫斯科等少數核心目標。

據《美聯社》報導，澤倫斯基周四（25 日）表示，在最新一輪跨夜襲擊中，基輔軍隊擊中了另外兩座位於烏法（Ufa）的俄羅斯煉油廠（距前線 1,500 公里），以及位於克拉斯諾達爾（Krasnodar）地區的一座油庫（距烏克蘭 300 公里）。

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近幾個月來，烏克蘭加大對俄羅斯軍事和能源設施的空中打擊力道，導致俄羅斯燃料短缺，打亂了俄軍補給線，使得莫斯科的全面入侵陷入停滯。

澤倫斯基在周三晚間說，俄羅斯正在將更多防空系統轉移到首都，以及莫斯科西北約 500 公里（30 的瓦爾代鎮（Valdai）──俄羅斯總統普丁一處官邸所在地。

澤倫斯基提到，俄軍也在保護克赤大橋（Kerch Bridge），這是連接克里米亞半島與俄羅斯本土關鍵補給路線。

澤倫斯基稱，光是在莫斯科地區，俄羅斯就集結了數百台防空飛彈發射車，將近 90 台發射車是從俄羅斯其他地區調派到瓦爾代鎮。

澤倫斯基暗示，防空系統調動將使俄羅斯其他地區更容易受到烏克蘭遠程無人機攻擊，烏軍無人機航程已經超過 1,500 公里。