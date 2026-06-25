鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-25 20:35

全球主動式固定收益領導品牌 PIMCO（品浩）指出，未來 5 年將由地緣政治、分裂趨勢與 AI 人工智慧等 3 大關鍵力量持續主導全球經濟 。其中，AI 基礎建設的建置、國防支出提升以及能源安全投資，預計未來 5 年將帶動全球新增高達 14 兆美元的資本支出，此資本支出增幅約等於全球 GDP 總量的 8 分之 1 。AI 的爆發期除了重塑企業資產負債表，長期而言也將透過壓低勞動成本、提升效率，對多個產業帶來顯著的通膨放緩效果 。

PIMCO 發表最新長期展望報告《變局與韌性》，指出全球經濟已不再沿著持續全球化與整合深化的既有軌道前行，地緣政治風險已成為現實，並具體反映在能源價格、供應鏈數據與經濟成長之中 。面對高度不確定且分化的格局，投資人已無法仰賴過去的低波動環境，但幾年前債券殖利率出現的「世代性重置」，使高品質固定收益資產恢復了「收益來源」與「風險緩衝」的雙重角色 。

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在總體經濟政策上，已開發經濟體的財政空間普遍受到高債務與財政赤字限制，但美元在可預見的未來仍將維持其全球主導貨幣地位 。相較於疫情前 10 年，各國央行在面對未來經濟衰退時，擁有更充足的傳統貨幣政策空間 。

PIMCO 預期央行將善用降息空間，這使得主權債券不僅能提供穩健收益，在景氣下行時更具備帶來資本利得的潛力 。

值得注意的是，信用損失週期已經正式啟動 。PIMCO 全球固定收益投資長波以斯（Andrew Balls）與集團首席投資長艾達信（Daniel J. Ivascyn）指出，在多年幾乎無風險的報酬環境後，違約風險正在累積，特別是槓桿貸款與私募直接貸款等低品質、高景氣循環敏感的企業信用資產，將面臨較高的損失 。相較之下，具備良好抵押品、風險分散且與企業獲利連動性較低的資產抵押融資，在收益與下檔保護之間能提供更好的平衡 。

目前股市估值仍處於歷史偏高區間，美國股票風險溢酬更接近二戰後的低點 。PIMCO 全球經濟顧問 Richard Clarida 認為，從夏普比率來看，高品質固定收益資產已出現多年來首見的相對優勢 。投資人目前可建構全球多元分散的高品質固定收益組合，當地貨幣計價的債券殖利率約落在 5% 至 7%，不僅可媲美長期股票報酬，且具備顯著較低的潛在波動 。

針對資產配置，PIMCO 建議傳統的 60 比 40 股債配置架構值得重新關注 。在投資組合中，5 至 10 年區段的中天期債券在殖利率、曲線下滑收益與風險之間提供良好平衡 ；機構房貸抵押證券則因利差相較歷史水準偏寬、信用品質高而表現突出 。