鉅亨買基金 2026-08-06 11:22

近期美國費城半導體指數大起大落，讓跟隨科技股連動的台股也跟著上上下下。許多人看著手上縮水的資產，心裡最焦慮的絕對是：「這波台股到底跌完了沒？」手上部位現在不賣，後面會不會跌更多？究竟該從哪些訊號判斷，台股是否已經逐步接近底部？

鉅亨投資雷達》台股急跌又強彈！兩大關鍵訊號看懂台股「真止跌」還是「假反彈」 (圖:shutterstock)

1. 先判斷市場在跌「流動性」，還是「經濟衰退」

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要判斷台股跌完了沒，第一步必須先釐清這波殺盤的本質。股市下跌通常可以分成兩種：一種是「資金退潮、評價修正」，另一種是「景氣真的變差」。

流動性與籌碼面修正（漲多後的回檔）： 這種情況通常是因為前面股價漲太快，市場部位太集中，遇到融資斷頭、外資賣超、機構投資人獲利了結，或國際市場出現突發事件時，就容易引發短線賣壓。 這類修正常常來得又快又急 ，而且下跌時不一定只跌體質差的公司，好公司也可能一起被賣。不過，只要全球金融市場沒有出現資金斷鏈，企業訂單與獲利也沒有明顯轉壞，這種下跌通常比較像牛市中的震盪整理。等賣壓消化、籌碼沉澱後，股市就有機會慢慢止穩。

這種情況通常是因為前面股價漲太快，市場部位太集中，遇到融資斷頭、外資賣超、機構投資人獲利了結，或國際市場出現突發事件時，就容易引發短線賣壓。 ，而且下跌時不一定只跌體質差的公司，好公司也可能一起被賣。不過，只要全球金融市場沒有出現資金斷鏈，企業訂單與獲利也沒有明顯轉壞，這種下跌通常比較像牛市中的震盪整理。等賣壓消化、籌碼沉澱後，股市就有機會慢慢止穩。 經濟衰退型熊市（基本面轉差）：這種下跌比較需要小心，因為它不是單純漲太多後休息，而是企業接單變少、營收成長放慢、獲利預估被下修，甚至失業率上升、消費轉弱。當市場開始反映景氣衰退時， 股市往往不容易很快落底，可能會出現反彈後又再下跌的情況 ，也就是所謂「底中有底」。這類下跌通常時間較長、跌幅也可能更深，需要等到景氣與企業獲利出現改善訊號後，股市才比較容易真正止穩。

因此，判斷台股是不是跌完了，不能只看指數跌了多少，也不能只看短線有沒有反彈，而是要先分清楚這波下跌的本質。若只是資金退潮與評價修正，台股仍有機會在賣壓消化後逐步止穩；但若已經演變成基本面轉差，就需要更謹慎看待後續風險。

2. 海外需求未明顯收縮，台股基本面仍有支撐

以目前來看，這波修正比較像是前期漲多後，資金退潮與評價降溫所造成的震盪，還不像是經濟衰退型熊市。由於台灣屬於出口導向經濟，科技與電子供應鏈高度仰賴海外終端需求，因此要判斷台股基本面是否轉弱，可以從「 美國製造業接單狀況 」與「 台灣出口 」表現兩個方向觀察。

其中，「 美國 ISM 製造業新訂單指數」可作為觀察海外需求的重要領先指標 。因為美國是全球最大的消費終端，當品牌廠與製造業收到新訂單後，才會向台灣中下游供應鏈下單；該指標通常會領先台灣出口約 1 至 2 個月。若 ISM 新訂單跌破 50 榮枯線並持續下滑，才代表終端需求開始冷卻，後續也才可能實質影響台灣出口與企業獲利。

觀察最新數據， 美國 7 月 ISM 新訂單指數攀升至 56.7 的高水準 ，穩居 50 榮枯線以上的強勢擴張區間，顯示海外終端需求相當強勁；同時， 台灣 6 月出口年增率 40.3% ，雖較 5 月的 51.7% 放緩，但仍 維持高檔成長水準 ，顯示出口動能仍具支撐，尚未出現景氣衰退型的全面轉弱訊號。短線雖受到美股科技股與費半震盪影響導致賣壓放大，但從領先指標與實際出口表現來看，這波下跌更偏向科技股高評價與集中籌碼的修正，而非經濟全面轉弱。

3. 現在該追、該等，還是分批布局？

既然目前台股基本面尚未明顯轉壞，急跌後究竟該追反彈、繼續等待，還是開始分批布局？由於台股高度仰賴出口與科技供應鏈，景氣循環又與美國終端需求、全球科技需求高度相關，因此本次回測以美國經濟衰退指標，作為觀察全球景氣是否明顯轉弱的參考。整理 1967 年以來台股表現， 當台股自近 60 個交易日高點回落 15% 以上後 ，若接下來 半年內美國沒有發生經濟衰退 ， 台股未來 1 年、2 年與 3 年平均報酬分別為 14.5%、33.9% 與 35.1% ；但若急跌後半年內美國發生經濟衰退，台股未來 1 年、2 年與 3 年平均報酬雖然仍為正值，但分別降至 2.7%、9.0% 與 20.1%。這代表台股急跌後，短線雖然容易受到市場情緒與賣壓影響，但拉長時間來看，只要基本面沒有持續惡化，市場仍有機會隨著恐慌降溫、籌碼沉澱與景氣修復而逐步回穩。

鉅亨投資策略

基本面底氣扎實，急跌提供中長期分批布局良機

本輪台股急跌，較可能反映前期漲幅較大後的資金退潮與評價修正，而非基本面已明顯轉向衰退。台灣 AI 相關外銷訂單仍維持強勁成長，為科技產業提供基本面支撐；過去的回測也顯示，台股急跌後若拉長持有時間，市場仍有機會逐步修復。因此，面對短期恐慌與劇烈波動，與其急著全面離場或一次追進，不妨善用「超底王」逢低自動加碼機制，透過分批投入持續累積部位，在控制進場時點風險的同時，掌握中長期市場回穩的機會。

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