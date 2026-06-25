鉅亨買基金
今年以來，日經 225 指數上漲 38.9%，而該指數亦於本周突破 70,000 點大關，再度創下歷史新高；與此同時，日本半導體類股更是呈指數型上漲，顯示出這波行情的核心推力已不只是資金，而是由 AI 投資循環帶動的企業獲利重估。對日股而言，AI 需求擴張、弱勢日圓出口紅利、經濟成長與企業盈餘上修，正在形成一條更完整的投資主線。
1.AI 為全球股市創高的核心引擎
近年全球主要股市的上漲，背後最清楚的共同因子是 AI。數據顯示，近一年美國科技類股上漲 42%，日本股市上漲 72.6%，台灣股市上漲 109.6%，美國半導體類股上漲 164%，日本半導體類股年增率更達 184.2%。這代表市場並非單純追逐短線題材，而是重新評價 AI 基礎建設、半導體設備、電子零組件與高階製造供應鏈的長期獲利能力。
日本在這波 AI 行情中占有重要地位。日本企業雖不像美國科技巨頭直接掌握雲端平台與生成式 AI 應用，但在半導體材料、設備、精密零組件、感測器與高階製造供應鏈中具有深厚競爭力。當 AI 投資從晶片設計延伸到資料中心、先進製程、封裝測試與製造設備，甚至由生成式 AI 開始轉向代理式 AI 與物理 AI，日本企業受惠範圍也同步擴大，成為日股基金可聚焦的中長線題材。
2. 弱日圓帶動出口成長，經濟擴張支撐日股基本面
日股上漲不只來自 AI 題材，匯率與總體經濟也提供基本面支撐。日圓維持弱勢時，日本出口企業以外幣計價的海外營收，換算回日圓後通常會放大營收與獲利表現；同時，價格上漲與出口額增加，也推升經濟規模。這使日本走出過去長期低通膨、低經濟成長的環境，市場願意給予企業更高評價。
從貿易數據觀察，日本出口仍維持擴張。日本 2026 年 5 月出口年增率達 17%，已連續第九個月正成長，為 2022 年 11 月以來最大增幅；得益於全球對半導體的強勁需求，電器機械（受益於晶元和積體電路）銷售成長 32.4%、機械（以半導體機械為主）成長 6.7%。當弱勢日圓帶動經濟擴張，在 AI 出口需求強勁的背景下，日股行情便不只是匯率交易，而是企業獲利與經濟基本面的重估。
3. 經濟基本面改善、企業獲利提升，推動日股創新高
股市能否延續，關鍵仍在企業獲利。日本近年企業治理改善、股東回報率（ROE）提升、通膨環境正常化，加上出口企業獲利受弱日圓支撐，使每股盈餘（EPS）呈現上修趨勢。當指數創新高伴隨企業獲利的實質改善，意味著這波行情是由基本面帶動，而非單純靠本益比擴張撐起的泡沫，結構相對健康。根據彭博預估，2026 年日股每股盈餘年增率有望達到 26.6%，強勁的獲利動能將為日股續漲提供實質支撐。
不過，投資日本股市仍需留意三項風險：日圓若快速升值，可能壓抑出口企業換匯收益；日本央行若升息速度快於預期，可能影響股市評價；AI 資本支出若降溫，半導體與科技供應鏈波動也會放大。因此，日股基金較適合作為中長期全球股票配置的一環，並透過分散布局降低單一產業與匯率波動風險。
鉅亨投資策略
日股長線重估行情啟動，定期定額掌握成長契機
AI 帶動全球股市創高，日本則同時具備 AI 供應鏈、弱日圓出口紅利、經濟成長率擴張、企業獲利提升與治理改革等多重題材。相較過去日股常被視為「景氣循環股」或被貼上「匯率操作工具」的標籤，這一輪日股崛起本質上是由經濟基本面與企業結構改革共同驅動的價值重估。對於看好全球 AI 投資循環與日本企業獲利改善的投資人，可藉由分散布局、定期定額日股基金的方式，持續參與日本股市的長線成長。
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