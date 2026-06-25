鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-25 12:20

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 5 月營建業營業氣候測驗點 103.99 點，月升 9.64 點，為連 2 個月反彈，主要是因營造業景氣改善，台經院認為， 未來半年的房市仍將是一場由剛性需求主導的耐力賽，呈「量縮價穩的深沉盤整格局」。

台經院指出，儘管先前國土署土石方清運新制倉促上路，造成營建廢棄物去化問題尚未完全獲得解決，且 5 月營建成本再度全面上揚，但國內業者加速推進在手科技廠辦工程，且多數大型新建工程、國內產業園區聯外道路擴建計畫也陸續通過環評、完成前置作業，營造業景氣已有改善。

‌



展望未來，下半年起不但各地方縣市主要基礎交通建設皆開始進入密集施工階段，又 AI 商機擴大將使海內外高科技業者穩定追加資本支出、推進建廠計畫，使營造業未來半年處成長格局。

而不動產業方面，受中東戰事影響鈍化和新青安政策落日前買盤釋出帶動，5 月交易量較上月回升。

不過，台經院提醒，在信用管制未鬆綁、市場觀望氣氛延續下，未來半年房市仍將量縮價穩。