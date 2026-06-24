鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-24 16:19

台北股市動輒單日兆元的成交值從哪裏來? 統計顯示，雙貸族（同時持有房貸與信貸）在 4 月底突破 42 萬人，2024 年起每月淨增約 2160 人。信義房屋 (9940-TW) 指出，早進場者多已獲利，但以高槓桿新近介入者，如遭遇波段回檔恐面臨壓力，同時，主管機關已啟動關注。

雙貸族瘋炒股每月新增逾2000人 專家示警開多重高槓桿追高風險增。(鉅亨網記者張欽發攝)

統計顯示，2023 年平均每月房貸 + 信貸的雙貸族增加約 994 人；2024 年台股一路衝破 2 萬點達 2.4 萬點，雙貸族當年平均每月增加 2341 人，較前一年倍增；2025 年平均每月增加 2114 人；今 (2026) 年 3、4 月平均增加更高達 2730 人，雙貸族增加趨勢與台股走勢高度吻合。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，借錢購置金融資產本身並無太大問題，即使吞了兩根跌停也是虧損兩成，比較可怕的是借了錢又拿去開槓桿交易，借 100 塊錢玩 700 塊錢交易，這樣機會與風險都會同步增加許多，一旦出現波段明顯回檔，沒有多留資金的民眾恐怕就會相當痛苦。

曾敬德表示，近年市場投資風氣漸盛，歷經多個階段演變，包括開放現股當沖證交稅減半使股市交易量大增；虛擬貨幣因波動甚大加上合約大開槓桿，出現「幣圈一天，人間 10 年」的寫照，債市也出現借錢債疊債的套利模式，後來 AI 行情帶領台股市值暴衝，民眾透過定存、抵押借周轉金、信貸等各種管道籌資投入股市，這波擴張信用熱潮也引發主管機關關注。