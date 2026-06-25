鉅亨網記者吳承諦 台北
權值股兩大飆股國巨和聯電受惠 AI 浪潮，帶動市值持續攀升，本周爭奪台股市值排名第六戰況激烈，聯電 (2303-TW) 在連續四日股價噴發下，漲幅高達 27.14%，一度搶下台股市值第六大後，今天僅以小漲作收；國巨 (2327-TW) 則趁勢進擊，今天盤中股價一度漲停，終場市值衝上 2.33 兆元，成功擊退聯電的 2.24 兆元，重回市值第六大寶座。
聯電日前公告 5 月每股盈餘衝上 0.68 元，已直逼去年第二季單季的 0.71 元，法人看好聯電已經走出營運谷底，在特殊製程與先進封裝雙引擎驅動下，下半年整體業績表現將顯著優於上半年。
聯電成功打入全球 AI 資料中心供應鏈，旗下開發的矽中介層產能迎來倍增，成為下一代晶片封裝不可或缺的關鍵材料。國際 IC 設計大廠高通 (Qualcomm) 在最新投資者日上公布全新資料中心路線圖，正式將聯電列入資料中心生態系的核心支持名單。
國巨同樣受到 AI 伺服器消耗大增的紅利助攻，全球高階多層陶瓷電容器（MLCC）陷入嚴重的產能擠壓與技術升級超級週期。由於單台 AI 伺服器對高端高壓 MLCC 的消耗量高達常規伺服器的 10 至 15 倍，推升國巨特殊品產能稼動率衝上 88%。兩大權值股在下半年皆享有強大定價權，市值爭奪戰後續仍充滿看頭。
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