鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-25 14:34

聯電日前公告 5 月每股盈餘衝上 0.68 元，已直逼去年第二季單季的 0.71 元，法人看好聯電已經走出營運谷底，在特殊製程與先進封裝雙引擎驅動下，下半年整體業績表現將顯著優於上半年。

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聯電成功打入全球 AI 資料中心供應鏈，旗下開發的矽中介層產能迎來倍增，成為下一代晶片封裝不可或缺的關鍵材料。國際 IC 設計大廠高通 (Qualcomm) 在最新投資者日上公布全新資料中心路線圖，正式將聯電列入資料中心生態系的核心支持名單。