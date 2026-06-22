鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-22 13:17

由官方研擬中的新青安 2.0 方案，傳出將以所得 200 萬元作為排富門檻，若排富條款拍板，全台將有超過 200 萬戶無緣申貸。房仲業者台灣房屋根據主計總處家庭收支調查資料，統計全台年收 200 萬元以上家戶數量，2020 年全台約有 152.7 萬戶，到了 2024 年，已攀升到近 202 萬戶，佔了整體家戶總數 21.8%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，疫情後全球迎來 AI 時代，讓科技業掛帥的我國，成為 AI 浪潮的最大受益者之一，帶動近年的經濟成長率亮眼，不僅科技業薪資明顯成長，股市業一路長紅，使投資人的荷包深度跟著擴充，國內高所得家戶也在短短五年間，增加將近 50 萬戶。由於這兩年的經濟成長率可望續創佳績，因此 2025、2026 年的高所得家戶數量，基本上還將持續成長。

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張旭嵐指出，高收入家庭不乏早已名下有房，本就不適用新青安，新增的排富門檻，恐使許多在電子科技業服務的首購族與新青安無緣，讓高所得者在「房價高壓區」反而成為身分上的劣勢者。

進一步觀察各縣市的家戶所得中位數，以台北市 156.9 萬元最高，其次為新竹縣的 148 萬元，新竹市也以 146.4 萬元緊追在後，台北與新竹縣市，也是全台唯三家戶所得中位數超過 140 萬元的縣市，收入條件明顯領先其他縣市。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北市貴為首都，長期以來都是國內經貿發展的領頭羊，收入條件也高高在上，加上南軟、內科、北士科發展蒸蒸日上，使就業族的薪情愈來愈好；新竹縣市則受到亞洲矽谷的竹科強力拉抬，科技新貴的所得成長鮮明，因此半數以上的居民，所得都高於 140 萬元。優渥收入也讓台北市與新竹縣市的居民生養意願高，去年的扶幼比高居全台前三，成為全台的婚育重鎮。