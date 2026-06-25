鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-25 11:56

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 5 月製造業、服務業和營建業營業氣候測驗點，皆呈現上揚，其中，製造業不僅連 2 升，較上月增加 2.66 點至 99.58 點，更創 2024 年 6 月以來新高，而服務業也連 3 月上揚至 100.62 點，月增 3.89 點，並創 2021 年 4 月以來新高。

在製造業調查上，廠商認為當 (5) 月景氣為「好」比率為 30.4%，月減 0.2 個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率為 23.3%，月增 4.2 個百分點；而對未來半年，看好廠商增加 0.8 個百分點至 29.0%，看壞比率則增加 2.8 個百分點至 14.6%，均顯示 AI、高效能運算和雲端服務需求持續擴增，對景氣形成支撐。

‌



台經院指出， AI 相關需求持續推升產業成長，儘管製造業者對未來半年景氣展望多持審慎觀望態度，看好比例仍高於看壞。

服務業方面，金融相關產業 (銀行業、證券業和保險業) 普遍看好 5 月，同時，餐旅業則受惠於勞動節連假、母親節檔期，帶動聚餐和旅遊需求增溫，加上線上旅展與節慶商品銷售表現亮眼，使業者多看好當月。

對未來半年，零售業也認為，隨著股市表現強勁和企業獲利成長，帶動民眾所得增加與財富效果提升，有助支撐消費需求。

不過，受到房市交易降溫和金融市場波動影響，銀行業者對未來景氣看法較趨保守；證券業則因股市評價偏高、美國利率政策和國際金融市場不確定性仍存，預料投資人資產配置態度可能轉趨審慎，因此多預期未來景氣持平。

相較之下，保險業受惠於投資型保單、利變型商品和企業投保需求成長，加上股債市場表現穩定並挹注本業獲利，令保險業者對未來景氣展望相對樂觀。