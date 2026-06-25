〈房產〉購屋門檻墊高 小資房貸族有「三難」Q1核貸量跌破9000筆創新低

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-25 11:21

根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，全台年收入 60 萬元以下小資房貸族，2026 年首季核貸量僅 8544 筆，首度跌破 9000 筆，創下資料史上新低點。小資平均房貸金額也走高 877 萬元、平均貸款利率 2.49%，同步刷新史上新高。

購屋門檻墊高 小資房貸族有「三難」Q1核貸量跳水跌破9000筆創新低。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然新青安政策帶動首購買氣，政策上路以來小資核貸量一度衝上單季 1.8 萬筆高峰，不過限貸令後銀行核貸從嚴，財務條件有限的小資族，在房市盤整之際態度也更為保守，也讓小資購屋力明顯壓縮。

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張旭嵐指出，近年房價持續墊高，加上限貸措施未明顯鬆綁，使小資購屋族面臨「房價高、自備款增加、貸款難」的三重壓力。以今年首季平均購屋總價已突破千萬元門檻，同時平均核貸成數創 2020 年信用管制以來新低，降至僅剩 74.72%，等於平均自備款成數約要 25%，加上利率條件創高，顯示銀行審核仍趨於保守，尤其對財務條件有限的客群可能更為謹慎，讓小資族不只購屋門檻越來越高，還越來越難貸。

進一步觀察，60 萬以下小資房貸族，平均房屋鑑估值全面站上 1000 萬元大關，房貸負擔也跟著全面升壓，雙北小資房貸金額持續居高，平均要扛破千萬元房貸，晚一年入手，房貸負擔都增加；中南部小資雖成家壓力較輕，但負擔同步加壓，其中，台南市增壓幅度不輸雙北，房貸負擔年增額同樣突破百萬元！六都僅桃園年增 30 萬元，貸款壓力增幅較緩。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，雙北高房價已是長期現象，但台南近年房貸負擔快速增加，增幅已不輸雙北，更凸顯產業投資與建設題材帶動的房價升值效應。除了南科產業聚落持續擴張，拉抬整體房價基期墊高之外，包括平實重劃區、九份子等熱門重劃區開發紅利持續發酵，高總價住宅供給與需求同步增加，其中平實重劃區新案成交單價更已站上 6 字頭，改寫台南房價新高，也進一步帶動周邊房價走揚，加重小資族購屋負擔。