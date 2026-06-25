〈房產〉央行打炒房管制不動如山 不動產聯盟總會提七大建言籲政策回歸精準管理

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-25 18:54

台灣央行在 6 月 18 日召開的理監事會並無對第七波房市信用管制措施，也讓相關不動產業者急跳腳，不動產聯盟總會今 (25) 日指出，全台不動產產業目前已缺乏流動性，部分政策已由抑制投機擴大至影響正常產業運作與合理居住需求，這也影響超過 250 萬從業人口及其家庭生計，籲請官方回歸精準管理。

不動產聯盟總會理事長黃啟倫。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，相關業者也對檢討第二戶信用管制，回歸個別風險評估的訴求提出最沉重的呼籲。業者並指出，目前各案場來客數緊縮，真的讓不動產業者連想讓利出售產品都不知道要讓給何人。

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不動產聯盟總會集結全台各地不動產聯盟協會、不動產開發公會及相關專業團體，會員涵蓋建築師、土木技師、估價師、地政士、不動產仲介、建材供應、室內設計、空調設備、保全服務、建築經理及租賃住宅服務等領域，是目前國內少數完整串聯不動產上、中、下游產業鏈的重要平台組織。

聯盟理事長黃啟倫表示，社會大眾談到房地產產業時，往往只看見建商，但事實上，一棟建築從規劃設計、工程施工到完工交屋，背後牽動的是龐大的產業生態系。建築產業不僅提供住宅供給，更帶動鋼鐵、水泥、建材、設備、金融、運輸、室內裝修及各類專業技術服務，影響超過 250 萬從業人口及其家庭生計，是支撐台灣內需經濟的重要支柱之一。

不動產聯盟總會今天並正式提出七大建言，包括，調整土地融資 18 個月限期動工制度，改採實質開發進度認定；改善金融鑑價與授信機制，降低市場失真；避免金融資源過度集中，維持產業正常融資。；檢討第二戶信用管制，回歸個別風險評估；建立跨部會土方分流與再利用制度；改善缺工與工料雙漲問題，穩定營建供應鏈；維持建築產業穩定發展，兼顧居住正義與經濟成長。

不動產聯盟總會認為，現行第二戶信用管制措施有重新檢討空間。現今家庭型態與生活模式日益多元，第二戶住宅未必代表投資炒作，許多民眾是因工作調動、子女就學、照顧長輩或換屋需求而持有第二戶住宅。若僅以戶數作為授信標準，恐難反映實際風險。

不動產聯盟總會強調，金融監理的核心應是風險管理，而非戶數管理。借款人的收入能力、還款紀錄、資產狀況及資金來源，往往比持有戶數更能反映實際授信風險。未來應逐步回歸個別風險評估機制，以更精準的方式達成市場管理目標。

房仲全聯會理事長王瑞祺。(鉅亨網記者張欽發攝)

除了金融政策外，不動產聯盟總會也對近年各項建築法規與永續政策提出建議。包括隔音墊、同層排水、屋頂太陽能及即將推動的綠容積制度等，其提升建築品質與環境永續的理念值得肯定。然而，當部分設施由市場選配逐漸轉變為全面強制標配時，其增加的成本最終仍將反映於房價之上。

不動產聯盟總會強調，政策的最終目的應是提升人民生活品質，而非在無形之中不斷墊高購屋成本。當所有良善政策最終都轉嫁為房價的一部分，承受壓力的仍是一般民眾與年輕購屋族。如何在提升建築品質、推動永續發展與維持住宅可負擔性之間取得平衡，將是未來政策制定的重要課題。