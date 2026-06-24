鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-24 13:05

台灣央行信用管制下，富豪照樣置產。房仲業者依實價登錄最新資料指出，大直豪宅「西華富邦」，今年 4 月 16 樓戶 177.51 坪以總價 3.3 億元售出，單價 222.2 萬元，為同樓層最高單價，也是今年至今豪宅交易榜，僅次於「One Park Taipei 元利信義聯勤」的次高單價交易。

此外，西華富邦 13 樓戶也以 2 億 2850 萬元售出，單價 204.5 萬同樣創同樓層新高，兩位新屋主皆無貸款入手，讓「西華富邦」穩坐單價 200 萬俱樂部。今年單價站上 200 萬的成屋豪宅社區，還包括信義計畫區的「冠德信義 C 棟」，頂樓戶雖為關係人特殊交易，但單價達 208.4 萬元，也刷新同棟的單價天花板。

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台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，近年房市進入買方市場，議價空間大，不過豪宅產品和市場脫鉤，且特定社區具備市場獨特性，或釋出稀少，因此保值性仍不容小覷，尤其是具備寬廣棟距及開闊景觀的戶別，在美景加持下，價格支撐力道更厚實。

張旭嵐分析，「西華富邦」是大直知名的水岸豪宅，2014 年底完工，至今 11 年，16 樓以上享有基隆河水岸景觀，且結合萬豪酒店的飯店式管理服務，吸引不少企業主購入收藏，且該社區總價高，住戶非富即貴，也被視為商業往來的入會門票；「One Park Taipei 元利信義聯勤」不僅坐擁大安森林公園首排的精華地段，南棟基地臨建國南路一側還退縮達 30 米，並設置大量植栽，降低高架橋干擾之餘，也為景觀視野加分；「冠德信義 C 棟」則有面興雅國中的無限棟距，因此頂樓戶即使是關係人交易，仍爲高價成交。

西華富邦案不但單價不俗，增值性也很可觀，進一步觀察今年 4 月交易的這兩筆資料，16 樓戶前一手屋主 2015 年入手價為 2 億 6835 萬元，10 年增值 6165 萬元；13 樓戶對照 10 年前入手價，也增值 5387 萬元。而今年初賣豪宅賺錢的還包括貝森朵夫，持有 8 年價增 1490 萬元；頂高豪景 10 樓戶持有三年，也增值 1104 萬元；大安鼎極僅持有兩年，也增值將近 1000 萬元。