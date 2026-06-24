鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-24 15:37

由仲量聯行擔任招商顧問的推動高雄環狀輕軌首案捷運聯開「高雄市大眾捷運系統環狀輕軌 C34 站土地開發案」，今 (24) 日召開招商說明會，由副市長林欽榮親自主持，向現場包括冠德 (2520-TW)、富邦建設、興富發 (2542-TW) 等逾 10 家潛在投資人說明本案開發重點。此案投資規模並達 102 億元。

高雄市大眾捷運系統環狀輕軌 C34 站土地開發案的主軸鎖定在「全齡健康舒活園區」概念，導入 TOD（大眾運輸導向發展）規劃思維，整合醫療照護、生活居住與商業服務，打造高雄都會健康生活新據點，招商期限至 10 月 30 日止。

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林欽榮時表示，環狀輕軌 C34 捷運開發案為高雄捷運聯開案邁入新紀元指標案，為輕軌開發首案，區位座落於 C34 場站東側，前身為高雄國際高級商工職業學校用地（總面積約 3 公頃），退場後將南側 1.3 公頃土地規劃為捷運聯合開發區，北側 1.47 公頃則作為中山大學醫學院預定地，同步規劃 12 公尺寬綠帶兼道路用地，並擴建德安街至 12 公尺寬度，優化周邊路網系統；透過輕軌透過輕軌一站即可串聯衛生局、市立中醫醫院、民生醫院及凱旋醫院等醫療園區，具備發展醫療健康產業聚落的良好條件，打造兼具教育、醫療、產業與宜居機能的「學術醫療創新廊帶」。

林欽榮表示，高雄輕軌已於 2024 年全線營運，為全台首條環狀輕軌系統，成圓效應顯著帶動運量成長，年運量自 2023 年約 775 萬人次，提升至 2025 年約 1333 萬人次，成長幅度達 72%，充分展現「環狀輕軌圈起美好生活圈」的發展成果。本案將導入全齡宜居設計理念及多元共享設施，並透過優化人行系統，強化輕軌場站與開發基地之連結，實現「從兒童到高齡者皆可安心生活、健康成長」的區域願景。

仲量聯行台灣分公司董事總經理侯文信指出，高雄捷運輕軌 C34 站開發案最大特色在於醫療資源的高度集中，場站透過輕軌及步行廊帶串聯多元醫療設施，為發展健康照護產業提供絕佳條件。」

侯文信指出，高雄市大眾捷運系統環狀輕軌 C34 站土地開發案的地理位置優越，東鄰衛武營國家藝術文化中心，南接高雄機廠鐵道園區，北臨文化中心、苓雅運動園區、高雄師範大學及眾多學區，周圍並有新崛江、武廟、三多等成熟商圈環繞，形成醫療、教育、藝文、休閒、消費五大生活機能完整覆蓋的優質環境。「醫療照護機能結合輕軌系統的複合型開發方案，將為高雄 TOD 發展樹立新標竿，對有意進入南台灣都會市場的開發商而言，這是難得的進場時機。」