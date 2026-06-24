〈房產〉房仲跨界服務 龍巖舉辦房仲聚富說明會 吸引150名房仲搶陵園商機

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-24 19:36

龍巖：今舉辦房仲聚富說明會 吸引150名房仲搶陵園商機。(鉅亨網記者張欽發攝)

龍巖指出，此次計畫邀請房仲以兼職方式加入龍巖業務體系，銷售龍巖全台陵園塔墓相關商品，讓業務人員在原有專業基礎上拓展新的服務市場與收入來源。

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龍巖今天發布訊息指出，看準房仲人才長期累積的客戶經營、資產規劃及高價值服務能力，龍巖舉辦本次說明會，現場吸引超過 150 位房仲業務參與，由龍巖團隊進行生命服務產業介紹、事業模式與服務內容分享，並安排後續交流面談，協助有興趣投入者進一步了解跨域發展可能。活動流程包含聚富事業說明及個別面談，透過專業交流評估適合投入的人選。

龍巖指出，今天現場不少房仲業務表示，過去主要服務客戶住宅需求與資產配置，而陵園、塔墓等生命服務商品同樣需要長期信任關係建立、需求理解與專業諮詢，因此對於將既有銷售能力延伸至生命服務市場展現高度興趣。

龍巖表示，過去房仲主要協助客戶完成購屋、換屋與資產配置，而當家庭進入傳承階段，下一步需求將從「如何累積資產」轉向「如何安心安排與傳承」。因此，房仲在高資產客群服務、需求洞察及信任關係經營上的經驗，正可延伸至生命服務顧問角色。

近年房市環境變化，加上家庭資產傳承需求提升，龍巖表示，房仲長期累積的客戶開發、需求分析、高資產家庭溝通及信任經營能力，與生命服務顧問角色高度契合。

龍巖表示，房仲業協助客戶規劃居住與資產配置，而生命服務則延伸至家庭傳承與人生規劃。陵園與塔墓商品同樣屬於高度信任型服務，需要透過專業諮詢理解家庭需求，房仲所具備的顧問式銷售能力，可有效轉移至生命服務領域。