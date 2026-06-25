鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-06-25 10:15

「最近我們基本上每周都能收到船公司的調價通知。」樂歌海外倉招商經理許越表示，最近美西、美東航線價格持續走高。

上海航運交易所最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）顯示，截至 6 月 18 日，SCFI 報 3,121.69 點，較上期上漲 136.47 點，突破 3,000 點整數關口，是 4 月以來 SCFI 連續第八周上漲。

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從美線看，許越說，今年第二季以來，客戶出口美國的訂單量一直在往上走，尤其是戶外類目補貨需求很旺盛，客戶都在根據實際情況提高備貨力道，「現在 6 月底到 7 月中旬的船期都在排，有些船公司還在控制放艙。」

據《21 世紀經濟報導》25 日（周四）報導，從全球市場看，中國（深圳）綜合開發研究院物流與供應鏈管理研究所所長王國文表示，新一輪運價波動周期正從單一因素驅動轉向多重變量共振。

「本輪運價上漲是關稅預期驅動的需求脈衝、地緣政治約束的供給收縮、成本端推波助瀾、代理囤艙放大波動等多重因素在運力剛性約束下的疊加共振。」王國文稱。

美線運價上漲背後，既有傳統旺季提前因素，也有今年特有的需求變量。

一方面，世界盃與北美節日消費周期臨近，加之亞馬遜、TikTok 等電商平台在大促前備貨啟動，原本集中在 7～9 月的傳統海運旺季明顯前移至 6 月。