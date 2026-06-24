鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-25 07:38

美光 (MU-US) 超乎預期的財務展望幫助盤後股價狂飆近 15%，也重振投資人對人工智慧 (AI) 交易的信心，美股期指應聲反彈，那斯達克 100 期貨和標普 500 期貨分別上漲超過 2% 和 0.7%，暫時揮別前日收黑的陰霾。

美股期指勁揚！美光高通盤後齊飆15% AI熱潮捲土重來 (圖:Shutterstock)

美光周三 (24 日) 盤後公布財報，優於分析師預期，並預估本季營收將達 500 億美元，是去年同期的 113 億美元四倍以上，也優於分析師所估的 435.8 億美元。

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標普 500 和那斯達克綜合指數周三稍早都已下跌作收，分別跌 0.1% 和 0.43%，僅道瓊逆勢收黑，上漲 0.35%。

美光財測替市場打強心針

美光財報公布時機，AI 交易正走到關鍵時刻，由於科技巨頭為擴充資料中心容量而掀起資本支出狂潮，晶片與相關硬體供應商成為今年表現最強勢的族群之一。到目前為止，市場仍未看到企業削減投資的跡象，讓市場對 AI 基礎建設支出產生疑慮。

與三星電子、SK 海力士一樣，美光也是這輪資料中心投資熱潮的主要受惠者之一。

目前無論是傳統記憶體晶片，或是 AI 系統關鍵元件高頻寬記憶體 (HBM) 需求，都持續超過供給。

由於需求強勁，記憶體大廠至今仍難以滿足市場需求，電腦、智慧手機與汽車等領域仍存在供貨吃緊現象。

雖然美光持續擴產，但市場普遍預期記憶體價格在可預見未來仍將維持高檔。進一步強化市場樂觀情緒的是，SK 海力士已宣布將赴美上市，計劃透過此次上市募集約 290 億美元資金，以把握先進記憶體產品需求快速成長帶來的機會。