鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2026-06-25 06:04

美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 周三 (24 日) 公布 2026 會計年度第三季財報，在 AI 熱潮持續推升記憶體需求下，公司營收較去年同期暴增超 4 倍，激勵盤後股價大漲。截至發稿，漲超 13%。

美光表示，第三季營收由去年同期的 93 億美元大幅成長至 414.6 億美元。

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展望本季 (第四季)，公司預估營收約 500 億美元，高於去年同期的 113 億美元，也優於 LSEG 統計分析師預估的 435.8 億美元。

Q3 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估

營收：414.6 億美元 v.s. 358.4 億美元

調整後 EPS：25.11 美元 v.s. 20.78 美元

過去兩年，由於 AI 晶片大量消耗全球有限的記憶體產能，記憶體價格持續飆升。隨著資料中心需求持續增加，智慧型手機、筆電及其他電子產品所使用的記憶體價格也同步上漲。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 在分析師財報會議上表示，「我們的客戶已逐漸認知到，即使我們預期整體產業供給將於 2028 年逐步改善，記憶體與儲存產品供應吃緊的情況仍需要相當長的時間才能真正緩解。」

AI 浪潮也讓美光成為華爾街最受矚目企業之一。由於美光的記憶體產品是輝達 (NVDA-US)、Google(GOOGL-US)，以及搭載其處理器的 AI 伺服器不可或缺的重要零組件，公司股價過去一年已大漲約 700%，市值也突破 1 兆美元。

已簽 16 項長期合約 鎖定未來 3 至 5 年訂單

美光周三表示，公司已與資料中心營運商、汽車製造商等客戶簽署 16 項長期合作協議，合約期間介於 3 年至 5 年，可提前鎖定未來銷售量。

Mehrotra 表示，「待這些合約生效後，我們預期公司將有約一半、或超過一半的營收來自這些策略性客戶協議。」他補充，這些合約均包含具法律約束力的採購承諾，可確保客戶依約購買美光晶片。

美光預估，這 16 項長期合作協議將帶來 220 億美元的財務承諾。

財務長 Mark Murphy 表示，「這對美光而言是件好事。我們能更清楚掌握未來需求，也能更有信心進行相關投資。」

毛利率衝上 84.9% 四大部門全面成長

第三季毛利率由前一季的 74.9%，以及去年同期的 39%，大幅提升至 84.9%，優於市場預期。

第三季淨利達 282.4 億美元，或每股 24.46 美元。去年同期則為 18.9 億美元、每股 1.68 美元。

美光四大事業部門營收均大幅成長，其中資料中心業務表現最亮眼。資料中心相關營收由去年同期的 15.3 億美元，大增至 115 億美元，成長超過 7 倍。公司也表示，資料中心固態硬碟 (SSD) 營收超過 50 億美元。

雲端記憶體業務營收年增超過 300%，達 137.7 億美元。

終端裝置記憶體需求同樣受惠價格上漲。行動與客戶端事業部營收年增逾 250%，達 115.2 億美元。汽車與嵌入式應用記憶體營收更較去年同期成長超過 4 倍，達 46.3 億美元。