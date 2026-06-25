鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-25 09:04

晶片大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 24 日（周三）舉行 2026 年度股東大會，批准了全部 10 名董事會成員提名，執行長黃仁勳在股東大會上強調「有用 AI 時代」已經到來，並展現了對 AI 基礎設施建設將繼續的信心。

黃仁勳表示，以往全球約 3,000 萬名軟體開發者每年獲得大約 3 兆美元薪酬，這些開發者的工作支撐著全球價值 100 兆美元的經濟活動，現在這些人創造的價值已經增加。AI 投資回報率問題已經有了答案，每個行業都競相採用 Agentic（代理式）AI。

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「AI 基礎設施不再是實驗性，而是進入了生產階段。」黃仁勳稱，可以將 AI 產業想像成一個包含能源、晶片和系統、基礎設施、模型、應用的五層蛋糕。以往傳統資料中心提供儲存等服務，現在的 AI 工廠則用於製造 token（詞元）。每個 token 都是一個利潤單位，「有用的 AI」可盈利，這就是算力需求旺盛的原因。

他強調，輝達系統也許不是採用價格最低的，但輝達能生成成本最低的 token、最高的 token 吞吐量，並最終帶來最高收入。

在回答關於推理負載超過訓練負載後如何維持優勢的問題時，黃仁勳說，隨著推理讓 AI 商業變現成為可能，收入潛力將取決於 AI 基礎設施的每瓦性能表現，而 Blackwell 能以低成本實現高 token 吞吐量的能力，輝達已憑藉 Blackwell 確立了在推理領域的領先地位。