〈美股盤後〉標普那指三連黑 美光財報報喜 盤後飆逾10%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-06-25 05:39

美股週三 (24 日) 走勢分歧，投資人在美光 (MU-US) 財報公布前保持觀望，同時持續消化 AI 題材估值偏高、企業資本支出激增，以及聯準會可能維持緊縮政策等因素，科技股賣壓揮之不去。

標普那指三連黑 美光財報報喜 盤後飆逾10% (圖：REUTERS/TPG)

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與此同時，美元走強，黃金與白銀價格同步重挫，比特幣則再度失守 6 萬美元整數關卡。

隨著油輪恢復穿越荷姆茲海峽，國際油價週三持續回落，跌至美伊衝突爆發前水準。布蘭特原油期貨重挫約 4%，跌至每桶 73 美元附近，西德州原油期貨 (WTI) 也回落至每桶 70 美元左右。

不過，中東局勢仍存在變數。儘管美國總統川普日前表示荷姆茲海峽將維持自由通行，伊朗與阿曼近期已開始討論向通過該水道的船舶收取費用的可能性，顯示地緣政治風險尚未完全消退。

美股週三 (24 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 182.06 點，或 0.35%，報 51,848.90 點。

那斯達克指數下跌 110.40 點，或 0.43%，報 25,476.64 點。

S&P 500 指數下跌 7.24 點，或 0.10%，報 7,358.22 點。

費城半導體指數下跌 24.31 點，或 0.18%，報 13,458.19 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 132.24 點，或 0.79%，報 16,600.94 點。

焦點個股

台股 ADR 普遍走強。聯電 ADR (UMC-US) 大漲 6.91%，表現最佳；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.95%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.02%；中華電信 ADR (CHT-US) 則下跌 1.37%。

企業新聞

美光 (MU-US) 週三財報公布前仍籠罩在賣壓之中，股價回吐早盤漲幅，終場下跌 0.31% 至每股 1,048.51 美元，延續前一交易日重挫 13% 的弱勢表現。

然而，隨著美光盤後公布優於預期的財測，市場情緒迅速翻多，股價盤後飆升逾 10%。追蹤那斯達克 100 指數的 QQQ ETF 也同步勁揚 1.5%，反映投資人看好 AI 基礎建設需求依舊強勁，並期待 AI 題材重新成為帶動美股上攻的核心動能。

Alphabet (GOOGL-US) 週三仍收黑 0.24% 至每股 345.28 美元，此前標普道瓊指數公司宣布，Alphabet 將於 6 月 29 日開盤前正式取代 Verizon (VZ-US) 成為道瓊工業指數成分股。

AI 晶片公司 Cerebras (CBRS-US) 血崩 19.54% 至每股 182.41 美元。該公司公布上市後首份財報，第一季每股虧損 0.22 美元、營收 1.93 億美元，並預估第二季核心毛利率將降至 36% 至 38%，低於第一季的 46.5%，引發投資人失望性賣壓。

金融服務公司 Principal Financial Group (PFG-US) 重挫 5.07% 至每股 106.66 美元。美國銀行將其投資評級由「中立」下調至「表現不佳」，認為該公司未來一年營業利益成長可能放緩。

FedEx (FDX-US) 雖公布優於預期的第四季財報，但股價仍跌 0.13% 至每股 316.83 美元。

速食連鎖業者 Wendy"s (WEN-US) 成為散戶追捧焦點，受 Reddit 論壇 WallStreetBets 熱烈討論帶動，加上市場看好高空頭部位可能引發軋空潮，推升股價單日暴漲 25.66% 至每股 7.86 美元，成為當日最受矚目的迷因股之一。

華爾街分析

Nationwide 市場策略師 Mark Hackett 表示，近期科技股走弱更像是市場輪動與部位調整，而非基本面惡化所發出的警訊。

RGA Investments 投資長 Rick Gardner 則指出，當股價在短時間內快速上漲後，出現回檔相當正常，但科技產業基本面依舊穩固，近期修正反而提供投資人逢低布局的機會。

另一方面，摩根大通 (JPM-US) 策略師 Dubravko Lakos-Bujas 團隊對美股前景更加樂觀。

該團隊認為，美國企業獲利持續成長，加上伊朗衝突有機會透過外交途徑落幕，美股正逐步邁向「藍天情境」(Blue Sky Scenario)，因此將標普 500 年底目標價上調至 7,800 點，高於目前約 7,358 點水準。