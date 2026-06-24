〈財報〉美光Q3營收增逾3倍 獲利暴增12倍 HBM缺貨看到2028年

鉅亨網新聞中心 2026-06-25 07:49

受惠人工智慧 (AI) 資料中心持續擴建、高頻寬記憶體 (HBM) 需求強勁以及記憶體價格維持高檔，美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 公布 2026 會計年度第三季財報，營收、獲利與毛利率全面刷新單季歷史新高，且遠優於華爾街預期。公司同步發布強勁的第四季財測，並預估 HBM 供需緊張將延續至 2027 年之後，整體記憶體供應緊張最快 2028 年才會逐步改善，激勵盤後股價一度大漲逾 16%。

（圖：REUTERS/TPG）

截至 5 月 31 日止的 2026 會計年度第三季，美光營收達 414.6 億美元，年增 346%，較分析師預估高出約 16%；非 GAAP 調整後每股盈餘 (EPS) 達 25.11 美元，較去年同期增加逾 12 倍，並較市場預估高出約 22%。營收與 EPS 均創下公司單季歷史新高，且較前一季進一步加速成長。

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獲利能力同步大幅改善。第三季非 GAAP 調整後毛利率升至 84.9%，較去年同期的約 37.7% 增加逾一倍，高於市場預估的 81.9%，同樣創下歷史新高。調整後營業利益達 336.8 億美元，對應調整後營業利益率約 81.2%，反映 AI 記憶體產品售價、產能利用率及產品組合持續優化，讓高毛利幾乎完全轉化為獲利。

最受市場關注的 AI 相關業務表現更是全面超越預期。第三季核心資料中心業務營收達 115.2 億美元，年增約 6.5 倍，較市場預估的 68 億美元高出約 69%，刷新歷史紀錄；雲端儲存業務營收 137.7 億美元，約為去年同期四倍，也較市場預估的 106.9 億美元高出近 29%。

兩項業務合計營收 252.9 億美元，占公司整體營收約 61%，顯示 AI 資料中心已成為美光最主要的成長引擎。

依產品別觀察，第三季 DRAM 營收年增逾三倍，NAND 快閃記憶體營收年增超過兩倍；HBM 營收則連續第二季突破 10 億美元。公司指出，AI 伺服器對 HBM、高容量 DRAM 及企業級 SSD 需求持續增加，是推動本季業績創高的核心動能。

美光同步發布遠優於市場預期的第四季財測。公司預估第四季營收將介於 490 億至 510 億美元，中值約 500 億美元，較市場預估 432.4 億美元高出約 15.6%；調整後 EPS 預估介於 30 至 32 美元，中值 31 美元，也較市場預估 25.31 美元高出約 22.5%。

若依財測中值計算，第四季營收將較第三季再成長約 20.6%，EPS 亦可望續創歷史新高，顯示公司認為 AI 帶動的需求仍在持續加速，而非進入景氣高峰。

董事長兼執行長 Sanjay Mehrotra 表示，AI 已成為記憶體產業數十年來最重要的成長動力之一，目前 AI 訓練、大型語言模型推論以及 AI Agent 快速普及，正持續提升記憶體與儲存產品在資料中心中的重要性。

Mehrotra 指出，目前 HBM 需求仍遠高於整體產業供給，而先進封裝及製造產能擴充需要較長時間，因此預期 HBM 供需失衡將持續至 2027 年之後，整體記憶體晶片供應緊張情況最快將於 2028 年才逐步改善，目前仍「看不到」供給何時能真正追上需求。

為滿足 AI 客戶需求，美光同步上修資本支出計畫。公司預估第四季資本支出約 100 億美元，高於市場預估約 89 億美元，增幅超過 12%，新增投資將主要用於 HBM、先進 DRAM 及先進封裝產能建設。

管理層並透露，2026 年度 HBM 產能已幾乎全部售罄，公司已與主要 AI 客戶簽署長期供貨協議，以確保未來數年供應。

值得注意的是，美光財報也回應了市場近期對 AI 記憶體需求降溫的疑慮。就在財報公布前一天，韓國媒體報導 SK 海力士因輝達 (NVDA-US) 新一代 Rubin 平台需求預估調整，決定放緩 HBM4 擴產計畫，引發市場擔心 AI 記憶體需求可能見頂，美光股價當天一度重挫 13%。

然而，美光本季核心資料中心營收較市場預估高出近七成，雲端儲存業務亦大幅超越預期，顯示 AI 基礎建設需求仍遠比市場原先預期更加強勁，也成功緩解投資人對 AI 需求放緩及獲利見頂的疑慮。

除 AI 相關業務外，美光第三季行動裝置與客戶端業務營收亦達 115.2 億美元，高於市場預估 97.3 億美元約 18%，顯示記憶體價格上漲已不再侷限於 AI 產品，而是逐步擴散至智慧手機、個人電腦及其他終端裝置市場，反映整體記憶體產業供需結構全面改善。

目前，包括微軟 (MSFT-US)、亞馬遜(Amazon)(AMZN-US)、Alphabet (GOOGL-US)、Meta Platforms(META-US) 等大型雲端服務商，以及 OpenAI、Anthropic 等 AI 模型開發商，皆持續擴大 AI 資料中心投資。市場普遍認為，HBM、高容量 DRAM 及企業級 SSD 已成為 AI 伺服器中成長最快的零組件之一。