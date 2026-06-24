微軟量子突破再掀爭議！《自然》刊文提出新質疑
鉅亨網編譯段智恆
微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 量子運算研究再度遭到學界質疑。一篇最新刊登於《自然》(Nature)期刊的評論文章指出，微軟去年宣稱的量子運算重大突破可能缺乏充分證據，進一步引發外界對其量子技術路線與研究成果可靠性的討論。
量子電腦被視為下一代運算技術，可望解決傳統電腦難以處理的科學與資安問題。美國總統川普政府近期更將量子科技列為戰略重點，不僅投入 20 億美元資金，本周還提出在 2028 年前打造科學級量子系統的目標。
與 IBM(IBM-US)、Google(GOOGL-US)等競爭對手不同，微軟過去近 20 年來持續押注「馬約拉納粒子」(Majorana particle)路線，希望藉由全新的量子位元 (qubit) 架構實現技術超車。然而，這條路線長期以來備受爭議。
此次質疑來自蘇格蘭聖安德魯斯大學 (University of St Andrews) 量子物理學講師 Henry Legg。他在《自然》發表同儕審查評論，針對微軟 2025 年 2 月發表的一篇關鍵論文提出疑慮。該論文是微軟後續量子計畫的重要基礎，但 Legg 認為，微軟用於偵測導線中特定能隙 (gap) 的軟體可能產生不一致甚至錯誤的結果。
Legg 指出，微軟公開但未納入論文的額外資料更接近隨機雜訊，並未清楚顯示公司宣稱發現的訊號。他形容這種做法就像在整間麵包店的吐司中尋找耶穌圖像，若觀察足夠多的隨機數據，終究可能找到符合預期的圖案。
事實上，微軟量子研究過去已多次引發爭議。先前兩篇獲微軟支持的《自然》論文遭撤稿，另有兩篇分別刊登於《自然》與《科學》(Science) 的論文被編輯部標註可能存在研究問題。不過微軟表示，遭撤稿的研究並非在公司實驗室內完成，公司當時也未參與相關數據審查。
面對最新質疑，微軟強調對研究成果仍具信心。公司在《自然》回應指出，相關軟體主要用於尋找適合部署量子位元的位置，並已成為目前量子晶片開發的重要工具。負責微軟量子硬體計畫的 Chetan Nayak 表示，這套系統已被實際應用於正在執行量子運算任務的晶片上，顯示技術具備實用價值。
不過，部分學者仍抱持保留態度。匹茲堡大學物理學家 Sergey Frolov 指出，相較於 IBM 與 Quantinuum 等競爭對手採用較成熟的量子技術路線，微軟至今仍未充分證明馬約拉納粒子方案具備可重複驗證的科學基礎。他認為，相關研究多年來持續遭到不同學者挑戰，顯示其核心證據仍有待進一步驗證。
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