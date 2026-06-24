鉅亨網編譯段智恆 2026-06-25 02:30

微軟量子突破再掀爭議！《自然》刊文提出新質疑(圖：REUTERS/TPG)

量子電腦被視為下一代運算技術，可望解決傳統電腦難以處理的科學與資安問題。美國總統川普政府近期更將量子科技列為戰略重點，不僅投入 20 億美元資金，本周還提出在 2028 年前打造科學級量子系統的目標。

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此次質疑來自蘇格蘭聖安德魯斯大學 (University of St Andrews) 量子物理學講師 Henry Legg。他在《自然》發表同儕審查評論，針對微軟 2025 年 2 月發表的一篇關鍵論文提出疑慮。該論文是微軟後續量子計畫的重要基礎，但 Legg 認為，微軟用於偵測導線中特定能隙 (gap) 的軟體可能產生不一致甚至錯誤的結果。

Legg 指出，微軟公開但未納入論文的額外資料更接近隨機雜訊，並未清楚顯示公司宣稱發現的訊號。他形容這種做法就像在整間麵包店的吐司中尋找耶穌圖像，若觀察足夠多的隨機數據，終究可能找到符合預期的圖案。

事實上，微軟量子研究過去已多次引發爭議。先前兩篇獲微軟支持的《自然》論文遭撤稿，另有兩篇分別刊登於《自然》與《科學》(Science) 的論文被編輯部標註可能存在研究問題。不過微軟表示，遭撤稿的研究並非在公司實驗室內完成，公司當時也未參與相關數據審查。

面對最新質疑，微軟強調對研究成果仍具信心。公司在《自然》回應指出，相關軟體主要用於尋找適合部署量子位元的位置，並已成為目前量子晶片開發的重要工具。負責微軟量子硬體計畫的 Chetan Nayak 表示，這套系統已被實際應用於正在執行量子運算任務的晶片上，顯示技術具備實用價值。