鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-31 10:52

7 月以來台股高檔震盪格局加劇，中信房屋總經理張世宗今 (31) 日指出，7 月全台房市交易量大致與上月持平，顯示市場仍具一定支撐力道。一方面，本月台股處於高檔震盪格局，不少投資人選擇獲利了結、落袋為安，部分股市資金陸續轉向更具保值特性的房地產市場。另一方面則是首購族搶搭「青安 2.0」末班車。

而住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，股市外溢效應持續，7 月房市較為特別的是中南部較強勁。但在台股市轉弱，是否會出現股房雙殺，恐怕還要看這段時間的股市修正。

‌



張世宗指出，隨著財政部宣布「青安 3.0」將新增部分申貸限制，包含借款人申貸時年齡未滿 50 歲、個人年收入不得逾 200 萬元等條件，也觸發了購屋民眾的卡位心理，促使部分臨界門檻邊緣的準買方加速決策、提早落實購屋計畫，為 7 月買氣挹注一波強勁的衝刺動能。

中信房屋統計內部成交件數，7 月全台交易量相較於上月減少 3.5%，較去年同期增加約 11.9%。進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市月增 6.7%、年增 9.8%；新北市月減 4.3%、年增 4.6%；桃園市月減 2.5%、年增 15.4%；台中市月增 9.4%、年增 12%；台南市月增 6%、年增 2.8%；高雄市月增 8.3 %、年增 13.3 %。

展望後市，張世宗表示，8、9 月適逢傳統民俗月，部分民眾基於習俗考量，交屋時程可能延後，預估第三季度的交易量能恐不會有明顯增加。但是進入第四季後，市場則可望回歸正常交易節奏，屆時除了有「青安 3.0」持續發酵外，伴隨年底選舉腳步逼近，中央及各地方政府可能會提出有關交通、產業、都更及公共建設等相關議題，為區域發展增添想像的空間，此有助於提振民眾的購屋信心。

而住商機構統計旗下加盟店 7 月份成交件數後發現，7 月比起 6 月交易增 6.7%，也比去年增加 18.6%，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，在股市帶動下，外溢效應持續，本月較為特別的是中南部較強，北市與桃園轉弱，不過下半月股市表現慘澹，恐怕後勢仍值得觀察。

住商統計各縣市各門市有消長，本月北市年增 9.2%，新北年增 17.5%，桃園年增 10.4%，台中年增 25.7%，台南年增 31.4%，高雄年增 0.7%，全台年增 18.6%。而與上月相比，北市月減 9.7%，新北月增 3.9%，桃園月減 5.6%，台中月增 16.1%，台南月增 31.6%，高雄月增 15.7%，全台月增 6.7%，徐佳馨認為，面對未來市況，雖然台灣央行表示不會再緊，但因為股市轉軟，是否會出現股房雙殺，恐怕還要看這段時間的股市修正。