鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-02 12:40

加盟房仲品牌規模愈大，如何讓全台各地門市都維持一致的服務品質，是房仲產業經營的重要課題！永慶房產集團旗下加盟品牌永慶不動產，日前榮獲 2026 年《工商時報》臺灣服務業大評鑑「連鎖房仲業－銀牌賞」，也是品牌第 10 度躋身評鑑前三名，成為目前台灣加盟房仲品牌中唯一達成此紀錄的品牌。

相較於單一門市獲獎，永慶不動產認為，連續 10 度獲得評鑑肯定，更代表品牌已建立可複製、可落實的服務管理制度，即使全台加盟門市持續擴展，仍能維持一致且穩定的服務品質，成為加盟體系的重要競爭優勢。

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《工商時報》臺灣服務業大評鑑被視為國內服務業的重要指標，由具備國際證照的專業秘密客團隊，依循符合國際 SGS 認證流程的標準，今年評鑑規模再創新高，共計查核 30 個業種、385 家企業、456 個服務據點。永慶不動產表示，能夠連續多年獲得肯定，代表接受檢驗的不只是單一門市，而是全台加盟體系服務品質的穩定性與一致性。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，加盟品牌最大的挑戰，在於如何讓不同地區、不同團隊都能提供相同水準的專業服務。而永慶不動產長期透過制度化管理、科技工具及教育訓練，建立完整的服務流程，讓加盟店在快速成長的同時，依然能維持穩定的服務品質。

永慶不動產業務人員善用科技工具、提供細膩關懷，全台門市提供一致且穩定的服務品質，才能在高度嚴謹的評鑑標準中長年獲獎。(圖： 永慶房產集團提供)

永慶不動產表示，目前品牌主要透過誠實交易制度、標準化服務流程、AI 科技應用及跨店聯賣合作四大機制，持續提升服務品質。

首先，在誠實服務方面，品牌延續集團「先誠實，再成交」理念，不僅率先提供揭露至門牌的成交行情，更全面推動「誠實服務承諾」，透過資訊透明化與制度化流程，協助降低消費者交易風險，提升購售屋過程的信任感。

其次，品牌持續導入秘密客稽核制度，作為服務品質改善的重要依據。此次評鑑中，秘密客觀察到，永慶不動產台中北區崇德加盟店服務人員在得知消費者曾遭遇疑似詐騙情況後，不僅耐心傾聽，更主動說明公司物件審核制度，並提醒常見詐騙手法；同時也主動提供周邊停車與拖吊資訊，展現從交易安全到看屋細節皆兼顧的服務態度。

在科技應用方面，永慶不動產近年積極將 AI 工具導入第一線服務，包括〈i 智慧 Pro 系統〉、〈行動智能經紀人 APP〉及〈AI 導覽〉、〈AI 清空〉、〈AI 煥裝〉等 AI 工具，協助經紀人提升作業效率，也讓消費者能更快速掌握物件資訊。此次秘密客評鑑中，永慶不動產台北樹林溪洲加盟店服務人員亦熟練介紹 AI 導覽功能，展現科技工具已實際落實於第一線服務流程。

此外，永慶房產集團加盟四品牌建構跨品牌、跨區域聯賣平台，並透過〈i 學苑〉線上學習平台、績優店東長經驗分享及持續教育訓練，將服務標準、交易安全及科技工具應用推廣至全台加盟門市，進一步提升整體服務一致性。

永慶不動產表示，穩定的服務品質也反映在經營績效。品牌過去十年平均單店業績達 2,840 萬元；近三年平均聯賣率約 4 成，每年平均聯賣超過 9,350 件、聯賣業績逾 63.8 億元，單一年度最高更創下逾 1.1 萬件聯賣、83.3 億元聯賣業績。

品牌規模也隨服務口碑持續擴大。自 2016 年首度獲得《工商時報》臺灣服務業大評鑑肯定以來，永慶不動產全台門市已由 320 餘店成長至邁向 650 店，服務夥伴由 5,000 人增加至突破 1 萬人。

莊志成表示，第 10 度獲獎代表的不只是品牌榮耀，而是全台加盟門市歷經多年持續累積的成果。未來永慶不動產仍將以「先誠實再成交」為核心，持續透過科技、教育訓練、服務標準化及聯賣共享機制，協助全台加盟店維持一致且穩定的服務品質，讓消費者無論走進哪一家永慶不動產門市，都能獲得相同水準的專業服務。

永慶不動產維持服務一致性的四大關鍵在

• 建立誠實交易制度，提升資訊透明度。

• 不只創新，更強化科技應用，近年持續導入 AI 科技工具，提高服務效率。

• 透過秘密客稽核與教育訓練，落實標準化服務流程。