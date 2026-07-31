鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-31 15:18

出口暢旺、景氣燈號連 7 紅，國內經濟成長動能強勁，帶動自用、置產需求回穩，但近期台股劇烈震盪、消費者信心轉弱及暑假出遊、颱風干擾看屋行程等因素交互影響，房仲永慶統計 7 月全台交易量僅呈現微幅增長 1%，但年增 17%，其中以台中交易量年增 3 成最為耀眼。

永慶房屋並指出，如整體經濟情勢沒有大幅變化，預估下半年交易量有溫和回升的機會，有待後市持續觀察。

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根據永慶房產集團統計，與 6 月相比，全台交易量月增 1%，七大都會區表現增減互見，其中台北月減 4%，新北月減 2%，桃園量縮 3%，台中月增 1%，新竹縣市持平，台南與高雄分別量增 8% 與 5%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，國內經濟基本面穩健，有助於支撐就業、薪資及家庭所得預期，自住需求回穩，加上今年上半年台股大漲讓財富效果發酵，部分民眾選擇獲利了結將部分資金轉向房地產，帶動置產買氣，支撐 7 月房市交易。不過，因適逢暑假，民眾大都規劃出遊行程，房市交易相對清淡，加上巴威颱風來襲，多個縣市停止上班上課，部分停班日適逢週末看屋高峰，干擾房仲帶看及簽約安排，多重因素影響下，進一步壓縮 7 月交易量增幅，讓 7 月全台房市交易量僅較 6 月微增 1%。

若與去年 7 月同期相比，陳金萍指出，全台房市交易量年增 17%，台北年增 8%，新北量增 6%，桃園年增 13%，新竹縣市成長 21%，台中量增 30%，台南年增 26%，高雄則量增 20%。

陳金萍表示，觀察近期房市交易可以發現，國內強勁出口、經濟成長與前期股市財富效果提供房市支撐，但第七波信用管制持續、銀行房貸授信審慎、利率仍處相對高檔，加上股市波動升高，仍限制房市擴量空間。

此外，「青安 3.0」已於日前由行政院拍板定案，明 (1) 日上路後預估市場交易重心可望進一步聚焦於符合政策門檻的中古屋與中低總價產品，高總價住宅則呈現個案表現。不過，政策效果預期將以調整首購需求結構為主，要大幅帶動買氣全面升溫的機會不大。