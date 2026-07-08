鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-08 11:12

台北市上半年交易量 1.2 萬棟，逆勢年增逾 2%，優於桃園、台中及台南等都會區，台北市房仲公會理事長蘇金城今 (8) 日指出，這顯示市場並非依賴交屋潮支撐，而是建立在穩定的自住需求、換屋需求及資產保值需求之上。相較部分縣市交易量受大量新案交屋推升，台北市展現的是核心城市的市場韌性。

蘇金城並指出，預估今年全台建物買賣移轉棟數約 28 萬棟，將創近年低量紀錄。低量代表的是市場回歸基本面，而非景氣崩跌，對自住族、長期置產及資產傳承需求而言，現在正是布局台北房市、重新平衡資產配置的重要時機。

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蘇金城特別指出，目前逐漸引起話題的「股轉房」，因為高資產與科技族群的配置調整的占比不超過兩成，不是全面性資金大舉流回住宅市場，且尚有獲利不足以購屋的窘境，建議屋主不要過度期待。

台灣央行在第二季理監事會議持續維持利率及選擇性信用管制政策，短期內不利投資炒作，但也代表市場規則已趨明朗。蘇金城理事長指出，房市最大的利空並非不友善的政策，而是不確定性。當政策方向確立、陰霾散去，市場反而更容易形成新的價格平衡。投機需求受政策壓抑而退場後，房地產重新回到居住需求與長期資產配置本質，買方擁有更多時間看屋、比較產品與價格，也有更大的議價空間，市場正逐步走向健康發展。

未來一年，各地新建案陸續進入交屋高峰，市場待售物件同步增加，也讓屋主面臨更大的銷售壓力。價格透明化、網路比價普及，加上買方觀望，使市場從過去「有房就能賣」、「害怕錯失」的心態，轉變為「價格合理、產品、品牌有競爭力才能成交」。同時，讓利、降價及提高議價空間，將成為成交的重要關鍵。

台北市房仲公會指出，屋主若仍停留在過去市場熱絡時期的價格期待，成交時間勢必拉長，市場也將由市場派建商主導，加速回歸供需決定價格的正常機制。尤其產業聚落與軌道建設正快速改變房市版圖。行政區界線已被打破，購屋族考量的是通勤效率、產業發展、生活機能與未來增值潛力。房地產競爭已正式從「區域競爭」進入「生活圈競爭」的新時代，擁屋自住的屋主心態要調整。