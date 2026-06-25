鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-25 15:00

《巴隆周刊》報導，黃金今年開局氣勢如虹，延續去年強勁漲勢，截至 1 月底盤中一度飆升近 30%，創下每盎司約 5,600 美元歷史新高。如今，這個高點彷彿已成遙遠回憶。

近幾個月來，金價大幅回落。黃金價格周三 (24 日) 下跌 3%，跌破每盎司 4,000 美元關卡，今年累計跌幅已接近 8%。

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面對金價回檔，不少投資人可能認為是逢低布局的時機。但從技術面來看，金價已跌破關鍵支撐位 4,000 美元。若無法守住該價位，後續可能仍會進一步下跌，意味著未來幾個月或許還有更低的買點。

美國 10 年期公債殖利率已升至 4.4% 以上。相較之下，今年 2 月底伊朗戰爭爆發前夕，殖利率一度跌破 4%。對偏好避險的保守型投資人而言，具固定收益的長天期公債，吸引力已高於不會產生利息收入的黃金。且美元今年持續走強，也使得以美元計價的黃金對海外買家而言變得更加昂貴，進一步削弱國際需求。

市場先前因擔憂美元及其他法定貨幣貶值而湧入黃金的「貨幣貶值交易 (debasement trade)」，目前看來已暫時告一段落。

Simplify Asset Management 多元資產策略主管 Paisley Nardini 表示，「黃金今年 1 月漲勢猛烈，但之後大幅回跌，因市場開始把黃金視為風險性資產。」

新任聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 也未能替黃金帶來支撐。他上周首次主持記者會時，談話內容比預期更偏鷹派，使投資人開始預期最快 9 月可能再次升息。Nardini 指出，白銀也出現相同情況。今年白銀價格已下跌 16%，儘管截至 1 月底前一度大漲約 60%。

在上述因素影響下，黃金 ETF 也同步遭拋售。全球最大黃金 ETF——SPDR Gold Shares ETF(GLD-US) 今年跌幅已超過 7%，與現貨黃金表現大致一致。持有 Newmont、Agnico Eagle Mines 及 Barrick Mining 等大型金礦公司的 VanEck Gold Miners ETF(GDX-US)，今年跌幅更達 13%。

技術面仍偏空

《巴隆》技術分析師 Doug Busch 認為，黃金短線走勢仍存在進一步下跌風險。無論是 GLD ETF 還是現貨黃金，「都必須守住今日低點」。

GLD ETF 的 50 日移動平均線正面臨跌破 200 日移動平均線風險，即俗稱的「死亡交叉 (Death Cross)」，通常被視為偏空訊號。Busch 指出，GLD ETF 目前也正朝連續四個月收黑邁進，將創下 2022 年連跌七個月以來最長跌勢。

至於現貨黃金，他認為，若能守住 4,000 美元整數關卡，將是正面訊號，但若持續跌破該價位，今年夏季不排除進一步下探 3,750 美元。

Fairlead Strategies 技術策略分析師 Katie Stockton 也持相似看法。她在周三的報告中表示，「中期動能仍維持向下，加上跌破重要支撐後，黃金短期內要出現大幅反彈的機率並不高。」

仍有華爾街機構看好長線

儘管短期前景不佳，市場仍有部分機構持續看多黃金。美國銀行商品策略團隊上周在報告中坦言，黃金短期內要達到其原先預估的每盎司 6,000 美元目標，「目前看來可能性不高」。