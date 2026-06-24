FT：輝達晶片在中國黑市價翻倍 高階AI伺服器飆破百萬美元
鉅亨網編譯余曉惠
英國《金融時報》(FT)周三 (24 日) 報導，在美國嚴格管制非法出口管道的情況下，過去六個月以來，輝達 (NVDA-US) 遭禁運的人工智慧 (AI) 晶片在中國黑市的價格暴漲超過一倍。
根據 FT 訪查多位中國晶片貿易商的報導，輝達 DGX B300 伺服器的價格已從人民幣 400 萬元飆升至超過 800 萬元 (110 萬美元，或約新台幣 3500 萬元)，該系統內建八顆 Blackwell 繪圖處理器 (GPU)，在美國的常規零售價通常僅約 40 萬美元。
不僅如此，供大型語言模型 (LLM) 新創公司使用的 RTX 6000 Pro 工作站晶片，其成本也已從今年年初約人民幣 5 萬元，暴增至高達 13 萬元。
無論是 RTX 6000 還是 DGX B300，在美國當局的晶片管制法令下，均被嚴格禁止出口至中國。
今年 3 月，美超微 (Supermicro)(SMCI-US) 一名共同創辦人，與一名台灣員工及一名承包商遭到美國司法部起訴，他們被控涉嫌走私價值 25 億美元的輝達 AI 伺服器給中國客戶。這起案件已成為美國執法部門迄今針對 AI 晶片出口涉案金額最大的走私犯罪案。
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