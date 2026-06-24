鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-24 16:08

FT：輝達晶片在中國黑市價翻倍 高階AI伺服器飆破百萬美元 (圖:Shutterstock)

根據 FT 訪查多位中國晶片貿易商的報導，輝達 DGX B300 伺服器的價格已從人民幣 400 萬元飆升至超過 800 萬元 (110 萬美元，或約新台幣 3500 萬元)，該系統內建八顆 Blackwell 繪圖處理器 (GPU)，在美國的常規零售價通常僅約 40 萬美元。

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不僅如此，供大型語言模型 (LLM) 新創公司使用的 RTX 6000 Pro 工作站晶片，其成本也已從今年年初約人民幣 5 萬元，暴增至高達 13 萬元。

無論是 RTX 6000 還是 DGX B300，在美國當局的晶片管制法令下，均被嚴格禁止出口至中國。