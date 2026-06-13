鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-13 10:10

在 AI GPU 業務幾乎停擺之際，輝達 (NVDA-US) 正試圖透過伺服器 CPU 重返中國市場。據《路透》引述知情人士報導，輝達已通知中國客戶，採用 Arm 架構的 Vera 伺服器 CPU 最快將於 8 月開始供貨，目前已開放客戶下單。

消息人士指出，中國多家雲端業者已在海外測試超過 300 台 Vera 伺服器，至少一家大型雲端服務供應商準備下單。不過，首批產品將僅部署於海外資料中心，而非中國境內。

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輝達先前曾在台北國際電腦展 (Computex) 期間表示，Vera 系統將於今年秋季透過系統製造商及雲端合作夥伴交付客戶。如今提前向中國客戶開放 8 月出貨，也顯示在全球伺服器 CPU 供應吃緊的情況下，中國市場可能取得較優先的供貨順序。

相較之下，輝達在中國的 AI GPU 業務仍陷入停滯。執行長黃仁勳此前坦言，輝達 GPU 在中國的市占率已幾乎降至零。

雖然美國政府曾核准約 10 家中國企業採購 H200 AI 加速器，但由於中國官方希望扶植本土晶片產業，遲遲未批准相關產品進入中國市場，因此至今尚未有任何 H200 完成交付。

在 GPU 遭出口限制與監管因素夾擊之下，限制較少的伺服器 CPU 成為輝達維持中國客戶關係的新途徑。有鑑於將美國晶片部署於中國境內資料中心可能引發監管關注，中國雲端業者選擇先將 Vera 系統部署於海外資料中心。

Vera 原本是輝達 Vera Rubin 超級晶片中的 CPU 部分，去年首度於 GTC 大會亮相。今年 3 月，輝達在 GTC San Jose 將 Vera 獨立推出，並搭配全新機櫃架構，一套系統可配置 256 顆液冷 Vera CPU，支援超過 2.25 萬個並行 CPU 環境。

今年 Computex 期間，輝達宣布 Vera 已進入量產階段，並宣稱在代理式 AI (Agentic AI) 工作負載下，其任務完成速度較傳統 x86 處理器提升 1.8 倍。前一代 Grace CPU 累計出貨量已接近 250 萬顆。

隨著 AI 應用逐漸從模型訓練轉向推論及代理式 AI，市場對伺服器 CPU 的需求快速升溫。代理式 AI 在工具調用、程式執行及資料處理等環節高度依賴主機處理器，也使全球 CPU 市場持續供不應求。