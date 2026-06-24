〈工業生產指數〉連27紅！5月工業、製造業生產指數同創歷史高 年增逾1成

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-24 16:29

經濟部今（24）日發布 115 年 5 月工業生產統計，在 AI 應用、高效能運算及雲端資料服務等需求持續暢旺帶動下，5 月工業生產指數達 136.65、製造業生產指數達 139.12，不僅與上月相比分別增加 8.03%，與上年同月相比也分別成長 11.78% 與 12.68%，雙雙打破歷史紀錄，同寫歷史新高及連續 27 個月正成長。累計今年 1 至 5 月，工業生產與製造業生產亦維持強勁動能，較上年同期分別增加 19.12% 及 20.57%。

連27紅！5月工業、製造業生產指數衝136.65、139.12年增逾1成同創史高。（圖:經濟部）

觀察資訊電子產業表現，受惠 AI 應用快速擴展，算力需求維持強勁，加上半導體產業積極擴產，電腦、電子產品及光學製品業 5 月年增率高達 36.62%，累計 1 至 5 月更較上年同期大幅增加 93.17%，成為推升生產指數衝高的一大功臣；電子零組件業也在 12 吋晶圓代工、動態隨機存取記憶體、IC 封測及 IC 設計等產品增產挹注下，年增 12.17%。

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相較之下，傳統產業表現則呈現兩極分化。機械設備業與基本金屬業受到半導體業者積極擴增產能帶動，分別年增 10.68% 與 8.19%；汽車及其零件業則在貨物稅減徵與客運車輛電動化政策激勵下，小幅年增 2.44%。然而，化學材料及肥料業則因市場需求保守及部分產品線停車檢修，年減 12.92%，顯示部分傳統產業仍受到市場競爭及需求復甦力道不足影響，生產表現依舊平淡。

展望未來，全球貿易局勢與地緣政治變動雖持續干擾全球經濟步調，但隨著各國積極布建 AI 基礎設施、雲端服務供應商延續投資，AI 算力需求擴張將持續推升台灣半導體先進製程、高階封測與伺服器等供應鏈的生產動能，支撐製造業維持成長態勢。