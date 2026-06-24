AI眼鏡與生活情境結合 宏達電VIVE Eagle AI Lounge推出快閃生活體驗空間
鉅亨網記者吳承諦 台北
全球智慧型手機與虛擬實境平台和生態系統創新設計領導者宏達電 (2498-TW)，於即日起至 6 月 28 日在三創生活園區一樓戶外廣場推出期間限定「VIVE Eagle AI Lounge」快閃生活體驗空間。現場結合 AI 眼鏡體驗、調飲、音樂、與互動遊戲，讓民眾透過實際生活情境了解 AI 眼鏡在拍照、錄影、翻譯、手機助理與音樂聆聽等日常應用。
隨著 AI 技術從手機、電腦延伸至穿戴裝置，AI 眼鏡正逐漸成為個人智慧裝置的重要發展方向。相較於傳統螢幕裝置，智慧眼鏡更貼近使用者視角，可在不頻繁拿出手機的情況下，協助記錄生活、查詢資訊、進行語音互動與跨語言溝通等情境中，提供更自然、即時的使用方式。
「VIVE Eagle AI Lounge」以 Lounge 休憩式空間為概念，結合調飲、音樂、藝術裝置與互動遊戲，呈現有別於傳統 3C 展示的體驗形式。其中，Beer Pong 投杯乒乓遊戲以第一人稱視角拍攝作為體驗設計，民眾可於現場戴上 VIVE Eagle 參與挑戰，記錄與朋友互動的有趣過程，呈現 AI 眼鏡在社交互動與生活記錄中的使用情境。此外，完成現場指定互動任務後，還可獲得限定贈品（特調飲品乙杯或 VIVELAND VR 免費遊戲體驗「舞動星球」乙次），數量有限，送完為止。
活動期間，現場亦提供體驗民眾「VIVE Eagle 專屬購機優惠券」，內含限時搶購折扣碼優惠 *。民眾持券至指定合作門市購買 VIVE Eagle，即可兌換「2020EYEhaus 三入裝眼鏡收藏盒」乙份；於 VIVELAND VR 虛擬實境樂園三創門市購買，還可再加贈 VR 遊戲 VIP Pass 券乙張（價值 2,800 元）；於台灣大哥大數位生活 - 台北三創館購買，則加贈 VIVE Eagle 磁吸式充電線乙條（價值 790 元）。* 相關贈品數量有限，詳細辦法依現場公告為準。
「VIVE Eagle AI Lounge」活動至 6 月 28 日止，地點位於三創生活園區一樓戶外廣場，平日開放時間為 14:00 至 20:00，假日開放時間為 12:00 至 20:00，歡迎民眾於活動期間前往體驗。
活動資訊
- 活動名稱：VIVE Eagle AI Lounge 三創玻璃屋快閃店
- 活動期間：即日起至 6 月 28 日
- 開放時間：平日 14:00–20:00；假日 12:00–20:00
- 活動地點：三創生活園區一樓戶外廣場（近八德路）
- 活動 Hashtag：#VIVEEagleAILounge
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