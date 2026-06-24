鉅亨網編譯余曉惠
全球科技股前日暴跌後，亞洲股市周三 (24 日) 早盤一度反彈，但科技股很快遇上新一輪拋售，漲勢未能維持。
MSCI 亞太指數在早盤上漲近 1% 後轉跌，截稿前跌 0.9%。權重占該指數超過 10% 的晶片業風向球——台積電 (2330-TW)(TSM-US)，前一日雖然相對抗跌，但周三盤中下跌約 3%，台灣加權指數下挫近 2%。
南韓 Kospi 指數也回吐早盤漲幅，截稿前跌 0.4%，SK 海力士下挫 3.6%，不過三星電子因傳出可能宣布回購庫藏股而讓股價獲得支撐
，逆勢上漲 4.5%。
美國股指期貨漲跌互見，在平盤附近狹幅震盪，那斯達克期指微漲 0.03%。
股市的劇烈波動讓市場更聚焦在記憶體晶片大廠美光科技 (MU-US) 將在美東周三盤後公布的財報，投資人希望從中找到可能為「AI 基礎設施需求依然強勁、並且足以支撐漲勢」的關鍵線索。
資深策略師 Louis Navellier 表示，美光財報將為這個「令人驚艷」的財報季畫下完美句點。
MBMG 集團常務合夥人 Paul Gambles 說：「AI 泡沫是迄今為止人類見過最大的股市泡沫——無論是在規模、範疇、其中的槓桿操作，還是驅動估值的極度狂熱方面。但我們認為市場還沒有真正認輸。在達到『晶片崩潰』（chip-wreck）之前，它還有很長的一段下跌路要走。」
市場顯然仍在擔憂 AI 驅動的漲勢可能跑得太快、太急。MSCI 亞太指數周二暴跌 3.6%，創 3 月初以來最大單日跌幅，南韓 Kospi 則慘跌 10%。這股拋售潮隨後蔓延至美股，那斯達克 100 指數周二重挫 3.3%，標普 500 指數下跌 1.4%。
美光周二終場暴跌 13%，但今年仍累計上漲超過 250%。新上市的晶片公司 Cerebras Systems(CBRS-US) 盤後暴跌 11%，主因是上市後首次公布的財測令投資人失望。
即使今年來 AI 概念股不時出現大幅回檔，即便如此，在 2026 年上半年結束之際，股市仍有望交出亮眼漲幅，MSCI 全球指數 ACWI) 自 3 月底以來上漲約 13%，有望創下自 2020 年 12 月 31 日為止以來最強單季表現。