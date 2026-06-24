鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-24 12:51

全球科技股前日暴跌後，亞洲股市周三 (24 日) 早盤一度反彈，但科技股很快遇上新一輪拋售，漲勢未能維持。

亞股反彈曇花一現！台積電、SK海力士急殺逾3% Kospi翻黑挫跌 (圖:Shutterstock)

MSCI 亞太指數在早盤上漲近 1% 後轉跌，截稿前跌 0.9%。權重占該指數超過 10% 的晶片業風向球——台積電 (2330-TW)(TSM-US)，前一日雖然相對抗跌，但周三盤中下跌約 3%，台灣加權指數下挫近 2%。

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南韓 Kospi 指數也回吐早盤漲幅，截稿前跌 0.4%，SK 海力士下挫 3.6%，不過三星電子因傳出可能宣布回購庫藏股而讓股價獲得支撐

，逆勢上漲 4.5%。

美國股指期貨漲跌互見，在平盤附近狹幅震盪，那斯達克期指微漲 0.03%。

資深策略師 Louis Navellier 表示，美光財報將為這個「令人驚艷」的財報季畫下完美句點。

MBMG 集團常務合夥人 Paul Gambles 說：「AI 泡沫是迄今為止人類見過最大的股市泡沫——無論是在規模、範疇、其中的槓桿操作，還是驅動估值的極度狂熱方面。但我們認為市場還沒有真正認輸。在達到『晶片崩潰』（chip-wreck）之前，它還有很長的一段下跌路要走。」

市場顯然仍在擔憂 AI 驅動的漲勢可能跑得太快、太急。MSCI 亞太指數周二暴跌 3.6%，創 3 月初以來最大單日跌幅，南韓 Kospi 則慘跌 10%。這股拋售潮隨後蔓延至美股，那斯達克 100 指數周二重挫 3.3%，標普 500 指數下跌 1.4%。

美光周二終場暴跌 13%，但今年仍累計上漲超過 250%。新上市的晶片公司 Cerebras Systems(CBRS-US) 盤後暴跌 11%，主因是上市後首次公布的財測令投資人失望。