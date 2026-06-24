〈港股盤後〉半導體股領漲 恒指小漲結束四連黑 恒科大漲1.81%

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-24 16:40

香港股市三大指數周三 (24 日)) 向上彈漲，由半導體、AI 算力硬體族群領漲，恒生指數開高後上下震盪，盤中一度衝高至 23500 點之上，終場小漲作收，結束連 4 個交易日下跌頹勢，恒生科技指數亦漲 1.81%，國企指數小漲 0.07% 至 7764.97 點。

(圖:shutterstock)

大盤方面，半導體、儲存概念、醫藥外包概念、光通訊、手遊股全天活躍；科網股表現強勢，漲多跌少，騰訊漲超 3%，美團跌超 2%；半導體族群全天走揚，天數智芯漲超 21%，華虹宏力漲超 15% 創歷史新高，中芯國際漲近 9%；鋰電池族群走強，龍蟠科技漲逾 3%；CRO 及創新藥概念大漲，凱萊英飆逾 13%，藥明康德漲超 8%。

‌



下跌族群方面，中國內地零售股、中資券商股、電力設備股、稀土概念股跌幅居前，MINIMAX 跌超 7%，弘業期貨跌近 6%，金力永磁跌超 4%，信義光能跌近 4%，中國人壽跌超 3%。

消息面上，科技分析師 Tim Culpan 指出，台積電已陸續向客戶通知調漲晶圓代工價格，漲價範圍不僅涵蓋市場傳言的 3 奈米製程，更擴及 7 奈米及以下所有先進製程，整體漲幅約 5% 至 10%，影響範圍涵蓋約 75% 的晶圓營收來源。另據華泰證券研究報告，全球鋰電池需求維持成長，歐洲新能源車滲透率今年可望突破 30%，加上單車帶電量提升，產業鏈供需逐步趨緊。今年上半年，鋰電材料企業產能利用率走高，產品價格回升，產業獲利進入修復階段，產業鏈量價同步上行。