鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-24 08:50

MSCI 周二 (24 日) 公布市場分類審查結果，維持南韓「新興市場」地位不變，令市場期待落空，同時將印尼市場地位評估延長至 11 月，警告有降級為邊境市場 (Frontier Market) 的可能性，這使 2026 年全球表現最差的印尼股市面臨長期不確定性 。

MSCI打槍！南韓升級夢碎 續留新興市場 印尼面臨降級風險 (圖:Shutterstock)

南韓原本希望能被納入 MSCI「已開發市場」(Developed Market) 觀察名單，而進入觀察名單是晉升已開發市場的關鍵前置步驟。

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MSCI 指出，韓元在離岸市場的可兌換性，仍是阻礙升級的重要因素。

儘管 MSCI 肯定南韓政府近期已推出相關措施試圖改善問題，但該機構表示，「投資人反映，根本性的問題仍未完全解決」。

南韓長期以來一直爭取被納入 MSCI 已開發市場類別。曾有分析師指出，若南韓成功升級，將有助於改善所謂的「韓國折價」(Korea Discount) 現象，也就是相較於全球同業，南韓企業與股票長期被市場賦予較低估值的情況。

亞太地區的新興市場包括中國、印度、南韓和馬來西亞等國家，而孟加拉國、巴基斯坦、斯里蘭卡和越南則屬於邊境市場。

至於印尼，MSCI 今年稍早曾對其市場可及性表達疑慮，並於 1 月以投資便利性不足為由，暫停把印尼股票納入旗下指數。如今決定延長審查期，顯示 MSCI 仍對當地改革措施持保留態度。

MSCI 表示，將持續評估印尼主管機關推出的市場改革措施。但若相關改革無法有效改善問題，MSCI 將考慮對印尼市場採取適當處置方案，包括降級為邊境市場。

印尼大盤雅加達股票指數今年已下跌近 30%，2026 年共遭外資賣超價值 38.9 億美元。