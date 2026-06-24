鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-24 10:50

TikTok 母公司字節跳動今 (24) 日正式推出「豆包」付費版，發布基於最新豆包 2.1 系列大模型的付費服務，瞄準辦公與專業創作場景。新版本搭載 2.1 Pro 模型，新增「辦公任務模式」，可執行操作本地電腦、瀏覽網頁、調用技能及定時任務等 Agent(智能體)功能，並內建 Office 辦公軟體與專業影音設計工具，支援應用網站生成與分享。

專業版採三級階梯定價：標準套餐連續包月 68 元 (人民幣，下同)，含免費版所有權益，並提供 5 倍以上辦公任務與專家模式額度；加強套餐每月 200 元，額度為標準版 4 倍；高級套餐 500 元，額度達標準版 10 倍。

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官方強調，現有免費版已能滿足多數日常生活需求，將持續優化免費用戶體驗。

為擴大用戶群，豆包同步推出學生優惠。在校大學生完成身份認證後，可享 6 個月特惠活動及更多免費額度；購買標準套餐更享學生專屬價 38 元 (原價 68 元)。

此外，針對視障人群對視訊通話功能的特殊需求，豆包將另行提供專屬優惠方案。