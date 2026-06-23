鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-23 17:10

南韓股市周二 (23 日) 崩跌，基準 KOSPI 指數單日重挫 10%，盤中甚至一度引發交易所長達 20 分鐘的熔斷。韓股在前一日剛創下歷史新高後，市場情緒隨即逆轉，顯現這一市場的超高波動性。

此次拋售的核心在於南韓半導體雙雄三星電子與 SK 海力士，兩檔股票雙雙暴跌超過 12%。

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分析師指出，南韓晶片股先前漲勢過快、過猛，導致外資與本土機構展開激進拋售。此外，市場對人工智慧產業的龐大資本支出能否轉化為實際收益開始產生懷疑。雖然輝達 (NVDA-US) 市值一度突破 5 兆美元，但其股價已較近期高點下跌約 12%，顯示「科技七巨頭」的成長動能正在減弱。

華爾街科技股的走弱，特別是馬斯克旗下的 SpaceX 在宣布首度發行債券後，股價慘跌超過 16%，市值蒸發數千億美元，讓整體市場情緒遭遇打擊。同時，由於美國放寬對伊朗的制裁以推動和平談判，油價隨之走低，進一步動搖市場信心。

除了外部因素，南韓市場內部的泡沫化與結構性問題加劇了跌勢。數據顯示，南韓散戶的融資餘額本月達到創紀錄的 38.5 兆韓元。周二下午 2 點至 3 點間，市場湧現大量被迫平倉的「斷頭」賣單，加上追蹤晶片股的槓桿 ETF(如兩倍做多 SK 海力士的產品) 產生的每日再平衡壓力，將波動率推向極致。

在資金流向上，外資當日瘋狂撤資約 25 億美元 (近 5 兆韓元)，但南韓散戶卻展現出驚人的「抄底」意願，單日買入超過 8 兆韓元，刷新歷史紀錄。CLSA 首席股市策略師 Alexander Redman 指出，南韓市場目前主要由散戶驅動，這種不穩定的結構令市場波動性達到令人不安的程度。